“Яндекс.Маркет” оценил изменения на российском рынке смартфонов за последние 10 лет

27.10.2020, 17:25, Новости дня

Результаты исследования отечественного рынка, проведенного по инициативе компании “Яндекс.Маркет”, показали, как менялся в РФ рынок смартфонов за последнее десятилетие.

Результаты засвидетельствовали, что уже в 2010 году россияне отдавали предпочтение iPhone (правда, в то время это была всего лишь четвертая версия), а также разным моделям Nokia.

В последующие годы в пятерку лидеров попадали модели «яблочной» компании, Samsung Galaxy и Sony Xperia. В 2016 году первые два места в рейтинге заняли версии Xiaomi Redmi, а остальные три – снова айфоны. Гаджеты Samsung и Apple остаются в лидерах популярности до сих пор.