 

“Яндекс.Маркет” оценил изменения на российском рынке смартфонов за последние 10 лет

27.10.2020, 17:25, Новости дня

Результаты исследования отечественного рынка, проведенного по инициативе компании “Яндекс.Маркет”, показали, как менялся в РФ рынок смартфонов за последнее десятилетие.

Результаты засвидетельствовали, что уже в 2010 году россияне отдавали предпочтение iPhone (правда, в то время это была всего лишь четвертая версия), а также разным моделям Nokia.

В последующие годы в пятерку лидеров попадали модели «яблочной» компании, Samsung Galaxy и Sony Xperia. В 2016 году первые два места в рейтинге заняли версии Xiaomi Redmi, а остальные три – снова айфоны. Гаджеты Samsung и Apple остаются в лидерах популярности до сих пор.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.10 / В Армении заявили о сбитом в Карабахе азербайджанском самолете

24.07 / В Брюсселе не верят в возможность торговой сделки с Лондоном до конца года

15.07 / Опубликовано видео крупного пожара в подмосковном Долгопрудном

05.10 / Байден пересдал тест на коронавирус

04.10 / Умерла украинская диссидентка Руденко

31.08 / Абэ заверил Трампа, что укрепление японо-американского альянса продолжится

23.10 / Названы факторы, влияющие на сроки ввода «Северного потока – 2»

26.07 / Опасные бактерии были обнаружены в спортзалах

27.06 / Российские противолодочные самолеты пролетели над Баренцевым и Норвежским морями

03.10 / Посол Китая обратился к заразившемуся коронавирусом Трампу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска