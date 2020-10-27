От дружбы принцессы Норвегии и президента США до Второй мировой: 5 причин посмотреть сериал “Пересекая Атлантику”

27.10.2020, 17:10, Разное

Каннский фестиваль сериалов

“Пересекая Атлантику” вошел в основной конкурс 3-го международного фестиваля сериалов Canneseries. Событие с каждым годом приобретает все больший авторитет. Основной конкурс включал всего 10 проектов – из Израиля, Германии, Чили, Швеции, Дании, Великобритании, Финляндии и России.

Малоизвестная история

Источником вдохновения для создателей сериала послужила судьба норвежской наследной принцессы, которая стала влиятельной фигурой в мировой политике во время Второй мировой войны. Ее вдохновляющую (и почти забытую всеми) историю удалось откопать в пыльных архивах и восстановить благодаря кропотливой работе и интервью с очевидцами событий. После оккупации Норвегии нацистской Германией в 1940 году Марта вместе с детьми находит убежище в Белом доме, где они поселяются по приглашению американского правительства. Красота, ум, сила духа, независимость – президент Франклин Рузвельт был очарован незаурядностью этой женщины. Вскоре между ними устанавливаются доверительные, близкие отношения.

Из принцессы в политика

История принцессы – история пробуждения, которой так важно поделиться именно сегодня. Всегда державшейся вдали от большой политики, Марте, наконец, пришлось осознать, что бездействовать просто недопустимо. До конца войны оставаясь в США, она неустанно работала во имя родной страны и старалась делать все, чтобы заручиться поддержкой. Участвовала во всех возможных мероприятиях – от официальных визитов и выступлений до отправки гуманитарной помощи и оказания помощи беженцам. Ее присутствие в Белом доме, несомненно, повлияло на отношение американского президента к трагическим событиям, разворачивающимся в Европе. И в какой-то степени даже изменило ход истории. Когда в 1945 году принцесса Марта вернулась в Норвегию, ее встретили как героя и даже нарекли “матерью нации”.

Агент Купер в президентском кресле

Актерский тандем в сериале выглядит очень убедительно. Роль американского лидера Франклина Делано Рузвельта исполнил Кайл Маклахлен – любимец Дэвида Линча, агент Купер из сериала “Твин Пикс”. Последний принес актеру не только всемирную славу и любовь публики (особенно женской ее части), но и доставил немало проблем. Долгое время он пытался вырваться из намертво прилипшего образа. Но часто ему доставались эпизодические, хоть и яркие персонажи – “Секс в большом городе”, “Отчаянные домохозяйки”. “Сбежать” от Линча и “Твин Пикса” так и не получилось – в 2017 году вышел третий сезон, в котором Маклахлен сыграл даже не одну роль.

Конечно, сыграть столь масштабную историческую фигуру для актера – большая удача. По собственному признанию, он со всей ответственностью подошел к работе над ролью – читал материалы, архивы. Много времени потратил на изучение физического состояния своего персонажа, ведь американский президент был парализован и всю жизнь избегал появляться на публике в инвалидном кресле.

Сага Норен – наследная принцесса

Не менее рискованный вызов приняла София Хелин, согласившись сыграть кронпринцессу Марту. Она запомнилась зрителям по скандинавскому нуар-хиту “Мост”, где виртуозно сыграла Сагу Норен – угрюмого следователя, игнорирующего все социальные нормы. В сериале мы увидим буквально ее противоположность – монаршая особа, Марта была не только хороша собой, но славилась своим жизнерадостным открытым нравом. Специально для роли София прошла курс королевского этикета во дворце и даже выучила норвежский язык.

Отдельное удовольствие – рассматривать наряды. Хелин очень элегантно и органично смотрится в 1940-х. Роскошные костюмы, платья, шляпки, аксессуары, украшения – безупречный стиль, как и подобает настоящей принцессе. Большая заслуга в этом принадлежит норвежскому дизайнеру по костюмам Карен Фабрициус Грэм. На ее счету несколько исторических драм о Второй мировой войне (“Сражение за тяжелую воду”), и она прекрасно разбирается в материале.