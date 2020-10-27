Иранская газета изобразила Макрона дьяволом

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27.10.2020, 17:08, Новости дня

Иранская газета изобразила президента Франции Эммануэля Макрона в образе дьявола после его заявлений о поддержке карикатур на пророка Мухаммеда.

Карикатура на французского лидера размещена на передовице газеты Vatan-e-Emrooz («Родина сегодня») с заголовком «Парижский иблис (дьявол)». У Макрона красное лицо, заостренные уши, хищный взгляд и клыки.

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Публикация от alef.goli (@a.bnumber) 27 Окт 2020 в 4:47 PDT

Напомним, 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Подозреваемый в убийстве Абдуллах Анзоров, как сообщали власти Франции, он родился в Москве и был чеченцем по происхождению.

Причиной нападения якобы мог стать последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение террористическим актом.

Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. Президент высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей». Кроме того, в сентябре Макрон, комментируя новые публикации карикатур на пророка Мухаммеда сатирическим журналом Charlie Hebdo, заявил, что во Франции есть «свобода богохульствовать».

В субботу Франция отозвала посла из Турции в ответ на грубые заявления Эрдогана, который , посоветовал Макрону лечить психику. Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о психическом здоровье Макрона является неприемлемым.

В «нападках на ислам» Макрона обвинил премьер-министр Пакистана Имран Хан. Глава Чечни Рамзан Кадыров предупредил президента Франции, что «мусульмане этого не простят».



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