 

Евро вырос до 91 рубля

27.10.2020, 17:08, Новости дня

Российская валюта снизилась по отношению к евро, который поднялся до 91 рубля, доллар приблизился к отметке в 77 рублей, следует из данных торгов Мосбиржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 17.10 мск повышался на 42 копейки, до 76,80 рубля, курс евро рос на 66 копеек, до уровня 90,91 рубля, передает РИА «Новости».

До этого доллар поднимался до 76,95 рубля, евро – до 91 рубля. Евро на форексе растет на 0,2%, до 1,1834 доллара.

Между тем, по данным Банка России, официальный курс евро к рублю снизился на 9,4 копейки – до 90,3552 рубля, курс доллара вырос на 1,13 копейки, до 76,4556 рубля.



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