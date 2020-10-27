Скандалы: Милов «наговорил» на новый иск от Евгения Пригожина

27.10.2020, 17:05, Разное

Глава «Конкорда» подал в суд против основателя ФБК и его соратника

Об этом сообщили в пресс-службе компании. Предприниматель подал заявление в Черемушкинский суд Москвы. Он потребовал взыскать с сотрудников так называемого ФБК по 5 млн рублей за публикацию клеветнического ролика на YouTube-канале Навального.

Евгений Пригожин услышал оскорбительные высказывания в свой адрес, попросил удалить контент и опровергнуть порочащие его честь заявления. Кроме того, он хочет, чтобы Навальный и Милов выплатили ему компенсацию за моральный ущерб.

Ранее Евгений Пригожин подавал в суд иск на другую видеозапись Милова. Тогда петербургский бизнесмен потребовал удалить видеоролик в течение 10 дней.