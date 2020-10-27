Макрон поддержал Армению в конфликте в Нагорном Карабахе

27.10.2020, 17:02, Разное

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые публично поддержал Армению в нагорно-карабахском конфликте. По словам французского лидера, весь мир должен объединиться, чтобы не допустить усиления позиций исламистов на Кавказе. В очередной раз Макрон в ходе своего выступления на телеканале TF 1 раскритиковал президента Франции Реджепа Эрдогана за отправку в Азербайджан боевиков из Сирии и Ливии.

«Армения – это наш друг. Она дала Франции такого замечательного патриота как Шарль Азнавур. А что может дать противоположная сторона? Из-за них мы на время лишились «Шарли Эбдо», недавно они убили Самуэля Пати. Нагорный Карабах – это Армения. Армяне жили там ещё при Урарту. Поэтому на ближайшем заседании ООН я выйду с предложением о признании независимости Нагорно-Карабахской республики. Также я хочу обратиться к своему брату – премьер-министру Армении Николя Пашиняну. Франция готова помочь Армении с вооружением, если вам понадобится», — заявил Макрон.

Президент Франции добавил, что также поставит вопрос об исключении Турции из НАТО на ближайшем саммите альянса. После войны он намерен привлечь инвесторов к восстановлению Нагорного Карабаха.