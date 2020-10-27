 

Ученые: Использование смартфонов на работе приводит к снижению продуктивности труда

27.10.2020, 16:53, Разное

Ученые из Ратгерского университета обнаружили снижение продуктивности труда после использования мобильных устройств. Даже проверка сообщений во время перерыва уменьшает эффективность работы.
Исследователи провели эксперимент, участниками которого стали студенты колледжа. Добровольцы должны были решать непростые головоломки. Их разделили на три группы, участники первой в перерыве просматривали смартфон, второй – читали печатные издания или пользовались компьютером, а представители третьей группы работали без перерыва. По результатам исследования исследователи установили у студентов из первой группы наиболее высокий уровень умственного истощения, при котором им было сложнее разгадывать головоломки. Продуктивность таких участников была на уровне тех, кто совсем не делал перерыва.

Ученые подчеркивают, использование смартфона очень отвлекает внимание и препятствует сосредоточению на работе. При этом один лишь вид мобильного устройства способствует активизации мыслей о необходимости проверки уведомлений и доступе к постоянно пополняемой информации.



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