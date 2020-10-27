 

Филипп Киркоров рассказал о состоянии заразившегося COVID-19 отца Бедроса

27.10.2020, 16:53, Разное

Филипп Киркоров даже не подозревал о том, что он уже перенес коронавирусную инфекцию. Также заразился и его отец Бедрос, который продолжает лечение до сих пор.
COVID-19 у 89-летнего мужчины выявили в начале этого месяца. Вскоре после этого у Бедроса Киркорова начались проблемы с сердцем, но сейчас поводов для тревоги нет, ситуация стабилизировалась. Как отметил поп-король, его отец оказался «крепким мужиком». Он еще продолжает курс лечения и восстанавливается после перенесенного вируса.

О том, что Филипп Киркоров уже перенес COVID-19, он узнал по прилету за границу. После сдачи теста оказалось, что у артиста в организме огромное количество антител. Певец был инфицирован ранее, но давно уже выздоровел и может продолжать творческую деятельность, не беспокоясь о своем здоровье.



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