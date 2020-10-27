На Западе пришли в восторг от 70-летнего альпиниста из России

27.10.2020, 16:43, Разное

Настоящим хитом в Сети стало видео стремительного спуска 70-летнего Андрея Дидуха с одной из вершин в национальном парке “Красноярские Столбы”, передает Пятый канал. На записи видно, как пожилой альпинист без страховки и вниз головой проскальзывает между камней. Свое показательное выступление он завершает вертикальным шпагатом на зависть Анастасии Волочковой. Ролик опубликовали в том числе и западные СМИ. В частности, о сноровке “русского человека-паука” сообщили своим читателям в New York Post.