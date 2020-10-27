 

На Западе пришли в восторг от 70-летнего альпиниста из России

27.10.2020, 16:43, Разное

Настоящим хитом в Сети стало видео стремительного спуска 70-летнего Андрея Дидуха с одной из вершин в национальном парке “Красноярские Столбы”, передает Пятый канал. На записи видно, как пожилой альпинист без страховки и вниз головой проскальзывает между камней. Свое показательное выступление он завершает вертикальным шпагатом на зависть Анастасии Волочковой. Ролик опубликовали в том числе и западные СМИ. В частности, о сноровке “русского человека-паука” сообщили своим читателям в New York Post.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.10 / Сколько белорусов поддерживают присоединение к России

30.09 / Мнение: Ошибка в политических взглядах

01.10 / «Лучше исчезни»: Любовнице Тарзана поклонники Королевой угрожают тюрьмой

08.07 / Мнение: Больше не достаточно не быть расистом, нужно быть не-расистом

10.08 / На вырученные от продажи картины деньги Божена Рынска сделала себе операцию

17.08 / Названы регионы России с самым дешевым бензином

01.07 / Выиграть суд без ресурсов: Анатолий Фурсов рассказал о российской практике судебных инвестиций

26.07 / Башаров выставил на продажу квартиру за 37 миллионов рублей

29.09 / В Кремле ответили на вопрос о помощи Армении в споре из-за Карабаха

18.08 / В Сирии, военнослужащие США вступили в перестрелку с про-Асадовскими силами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска