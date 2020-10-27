Мнение: Хаменеи приказал положить конец атакам в Ираке на объекты США

27.10.2020, 16:25, Разное

Приказ иракским вооруженным группировкам прекратить свои нападения на объекты США в Ираке, на прошлой неделе поступил непосредственно от верховного лидера ИРИ Али Хаменеи

Посольство США в Багдаде, военные базы, на которых размещаются силы коалиции под руководством США, и конвои материально-технической поддержки в течение последних трех месяцев почти ежедневно подвергались обстрелам. В ответ Помпео пригрозил закрыть посольство Вашингтона в Багдаде, если нападавшие не будут подчинены. Причина? Есть вероятность того, что США предпримут такую же тактику, как они это сделали в САР, а именно переместятся в нефтеносные р-ны. Хотя конечно маловероятно. Помпео также пообещал нанести удар по десяткам целей, в том числе секретным штабам и объектам, принадлежащим вооруженным группировкам и поддерживаемым ИРИ политикам. Тегеран увидел необходимость дать правительству премьер-министра Мустафы аль-Кадими некоторую передышку. Передышка по всей видимости это просьба Великобритании на время выборов.

Катаиб Хезболла, наиболее враждебная США фракция, обвиняемая в проведении большинства атак, первой отреагировала на приказ Хаменеи. За ним быстро последовали Харакат Хезболла ан-Нуджаба и другие небольшие группировки.

Ирак был одной из самых крупных арен конфликта между США и ИРИ с 2003 г. Обе страны контролируют десятки вооруженных групп, а также политических и военных лидеров, которые работают над реализацией своих планов.

Официальные лица Ирака заявили, что администрация США опасается, что вооруженные группы, связанные с ИРИ, нападут на посольство в Багдаде, чтобы поставить в неловкое положение Трампа, который стремится выиграть второй срок на выборах 3 ноября. Это сценарий, который отражает стратегию, применявшуюся Тегераном в последние месяцы, и опасения Вашингтона вполне обоснованы. Вооруженные группировки поощрялись для атаки целей США, чтобы оказать давление на Трампа и его союзников в Ираке и подтолкнуть его к безрассудным действиям, которые могли привести к его поражению на выборах. Персы получили очень важный совет от Великобритании, который явно повлиял на изменение их позиции. Совет состоит в том, чтобы не провоцировать Трампа на данном этапе, поскольку он серьезно относится к своим угрозам и потому, что он в отчаянии и без колебаний совершит безрассудный поступок, который дорого обойдется всем. Любые военные действия внутри Ирака теперь означают падение иракского правительства. Сам ИРИ не сможет справиться с последствиями падения правительства, особенно с последствиями политического, финансового и экономического характера. Четкой информации нет, но все признаки указывают на то, что на этот раз влиятельную роль сыграли британцы. У них есть каналы связи со всеми сторонами, в том числе с вооруженными группировками, и они долгое время вели переговоры с фракциями, в частности с Катаиб Хезболла, с целью остановить атаки.

Поворот ИРИ совпал с серией встреч, как открытых, так и тайных, проведенных Специальным представителем ООН в Ираке Жанин Хеннис-Плашарт с командующими вооруженных группировок, поддерживаемых ИРИ. Последний из них, с лидером Катаиба Хезболла и главой штаба Управления народной мобилизации Абдулазизом аль-Мухаммадави “Абу Фадак” в начале этого месяца, побудил увязать эти встречи с перемирием, объявленным на прошлой неделе. Однако по всей видомисти, правда в том, что Хеннис-Плассхарт не смогла достичь каких-либо результатов на этих встречах. Абу Фадак трижды отказывался от встречи с Хеннис-Плассхарт, уступив лишь по просьбе Кадхими. Хеннис-Плассхарт могла и не иметь ничего общего с объявленным перемирием, несмотря на то, что ее встреча с Абу Фадаком была сосредоточена на нападениях на объекты США в Ираке. Она попросила Абу Фадака вмешаться, но он отказался. Он сказал, что не может быть посредником между фракциями и американцами. Командующий заявил, что США совершили большую ошибку, убив иранского генерала Касема Сулеймани и соучредителя Хезболлы Катаиб – Абу Махди аль-Мухандиса в результате удара беспилотника по аэропорту Багдада в январе. По его словам, эта пара была двумя самыми важными людьми, ответственными за сохранение баланса в Ираке, и они могли остановить эти нападения одним словом. Абу Фадак предложил американцам срок вывода от двух до трех месяцев, гарантируя им полную защиту и помощь в транспортировке их оборудования, техники и персонала в Кувейт, если они согласятся. Хеннис-Плассхарт подверглась широкой критике в Ираке за встречу с Абу Фадеком, которого обвиняли в неявном признании власти и влияния. Но на самом деле ее миссия не была полной неудачей. Некоторые считают, что диалоги посланника ООН предоставили остальным фракциям возможность согласиться на прекращение огня, не создавая видимости ответственности перед ИРИ. Она играла роль посредника и была “косвенный” канал связи между двумя сторонами. Командующий подчеркнул, что ООН и Хеннис-Плассхарт не предоставили вооруженным группам никаких гарантий, но менталитет посланника как бывшего министра обороны Нидерландов создал своего рода взаимопонимание между нами и ею.

Как ни странно, приказ Хаменеи не был передан вооруженным группировкам по обычным каналам или иранским официальным лицам, работающим в Ираке. Вместо этого, из-за его важности, командиры наиболее известных фракций, включая организацию Бадра, старейшую поддерживаемую ИРИ шиитскую группировку в Ираке, Катаиб Хезболла, и Асаиб Ахль аль-Хак, самая могущественная фракция, были вызваны в Кум на встречу с Хаменеи. С Хаменеи была не одна встреча. Одна была с лидером организации Бадр Хади аль-Амири, а другая – с представителями Катаиб Хезболла, Асаибом Ахл аль-Хаком, аль-Нуджабой и иранскими советниками. Суть отданных приказов заключалась в том, чтобы сохранить власть в руках шиитов. То есть сохранить позицию премьер-министра и нынешнего правительства. Хаменеи говорит, что Кадими – шиит, независимо от того, плох он или хороший с иранской точки зрения, и рано или поздно он уйдет с этой должности. Но позиция должна оставаться в руках шиитов.