Названы условия для спада эпидемии коронавируса в России

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27.10.2020, 16:23, Разное

По словам специалиста, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России обострится в феврале-марте 2021 года. Она рассказала, что для того чтобы пандемия пошла на убыль, большая часть населения должна стать невосприимчивой к инфекции.

Эксперт пояснила, что этого можно добиться благодаря антителам после перенесенного заболевания, а также “клеточной” памяти лимфоцитов, помогающей справиться с вирусом. Важна и вакцинация от коварного недуга.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что ситуация с COVID-19 в стране может стабилизироваться в первой декаде декабря. Коронавирусом в России за последние сутки заболели 17 347 человек в 85 регионах. Это рекорд по суточному приросту пациентов с COVID-19. Среди лидеров по заболеваемости Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Как писали “Дни.ру”, из-за сложной ситуацией с коронавирусом в России водятся новые меры борьбы с инфекцией. Роспотребнадзор рекомендовал запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 06:00.
Кроме того, ведомство ввело всеобщий масочный режим в местах скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах.



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