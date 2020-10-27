Роскомнадзор заявил о цензуре иностранных компаний в отношении российских СМИ

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27.10.2020, 16:23, Разное

Обращения с требованиями прекратить цензуру российских СМИ игнорируются, приводит “Интерфакс” заявление пресс-службы Роскомнадзора.

В ведомстве сообщили, что направили в Госдуму и Совет Федерации предложения по внесению в законодательство поправок для своевременного реагирования на цензуру в отношении российских СМИ.

В Роскомнадзоре напомнили, что Google, Facebook и Twitter ограничивают доступ к материалам 20 российских СМИ. Речь идет о “РИА Новости”, “Россия 1” и других средствах массовой информации.

Ведомство указало и на участившиеся случаи распространения фейков на иностранных ресурсах. Так, на YouTube выявили 278 ссылок на недостоверные материалы, 35 в Instagram, 31 в Facebook, 22 в Twitter.

“В настоящее время Россия, благодаря собственным высокотехнологичным компаниям, остается страной с наименьшей долей населения, получающего информацию через платформы американских интернет-гигантов”, – отметили в Роскомнадзоре.



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