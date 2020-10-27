Ученые назвали причины опасной патологии беременности

27.10.2020, 16:17, Разное

Ученые из НИУ «БелГУ», которые работали в составе международной группы исследователей, назвали причины одной из опасных патологий беременности. По словам специалистов, открытие позволит вовремя выявить опасность и предпринять необходимые меры.

Речь идет о таком осложнении беременности, как плацентарная недостаточность, которая приводит к задержке роста плода. Эта патология диагностируется у 10% женщин и является неоспоримым фактором риска перинатальной смертности. Кроме этого, данное осложнение во взрослой жизни новорожденного может привести к сахарному диабету, ожирению и сердечно-сосудистым болезням.

По словам ученых НИУ «БелГУ», физиологическое формирование плода на 40% определяется наследственностью, а на 60% воздействием окружающей среды. Генетические предпосылки исследователи изучили пока фрагментарно. По словам профессора Михаила Чурносова, он с коллегами провел регрессионный логистический анализ с использованием пермутационого теста. Это помогло определить гаплотип, который может быть фактором риска.

К исследованию были привлечены 196 беременных женщин, у которых выявили плацентарную недостаточность, а также 324 пациентки с нормальной беременностью. Оказалось, что у представительниц слабого пола с задержкой роста плода в два ража чаще встречался гаплотип TG. Это указывает на то, что именно он является фактором риска.

Ученые настаивают на том, что необходимо создать группу беременных женщин, которым будут предоставлены особые условия предродового сопровождения. Пациентки должны находится под постоянным наблюдением специалистов, соблюдать диету и принимать лекарственные комплексы, которые помогут снизить риск возникновения данной патологии.