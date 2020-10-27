 

Кристофер Мюррей: «Ношение масок в общественных местах сохранит десятки тысяч жизней»

27.10.2020, 16:17, Разное

Кристофер Мюррей, который возглавляет Институт показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете, убежден, что ношение масок в общественных местах недооценено. По словам американского исследователя, эта простая манипуляции позволит сохранить десятки тысяч жизней.
Ученые из США провели моделирование, которое позволило оценить эффективность ношения масок при пандемии. Оказалось, что такой способ профилактики позволяет снизить вероятности инфицирования коронавирусом на 40%. По словам Кристофера Мюррея, в условиях того, что одобренной вакцины от COVID-19 пока нет, это вполне весомый показатель.

Глава IHME призвал активно использовать средства индивидуальной защиты, а также соблюдать в общественных местах социальную дистанцию. Это единственный способы профилактики коронавирусной инфекции, которые доступны жителям планеты. Если люди начнут отказываться от ношения масок, то для сферы здравоохранения это будет серьезная угроза.



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