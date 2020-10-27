44-летняя певица Земфира заразилась коронавирусом

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27.10.2020, 16:17, Разное

Российская рок-певица Земфира заразилась коронавирусом. О получении артисткой положительных результатов теста на COVID-19 пишет ряд СМИ.
За короткое время пандемия коронавиурса охватила всю планету, приведя к миллионам заболевших. В РФ также зафиксировано уже более полутора миллиона зараженных. Перед опасным заболеванием оказались беззащитными как рядовые граждане, так и звезды. Сейчас стало известно об инфицировании популярной певицы и продюсера Земфиры.

Звезда Земфиры загорелась на заре 2000-х, ее дебютный альбом удостоился пятого места в ТОПе-50 «Лучших русских альбомов всех времен» по версии журнала «Афиша». Еще одна пластинка заняла 43 место в рейтинге. Кроме того, артистка упоминается в российском учебнике истории для 9 класса. Трижды, в 2012, 2013 и 2014 годах, рок-звезда называлась одной из наиболее влиятельных женщин России.

После получения результатов теста артистка решила уйти на самоизоляцию и находится в это время дома. Как пишет «Слово и дело», Земфира принимает все необходимые лекарственные препараты и следует предписаниям врачей. Стоит отметить, что рок-исполнительницы полна энергии и планов на будущее, так, на ее официальной странице в Instagram-аккаунте сообщается о запланированных на следующий год концертах, в том числе с участием украинских групп Бумбокс и Kazka в Испании.



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