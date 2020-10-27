Мнение: Уничтожение штаб-квартиры “Файлак-аль-Шам”

27.10.2020, 16:15, Разное





В результате авиаударов ВКС РФ в Идлибе убито 78 и ранено более 140 боевиков https://twitter.com/AndrewBritani/status/1320662268091224064. Среди убитых более 50 боевиков "Файлак-аль-Шам", которая спонсируется и вооружается Турцией.

Источники боевиков пока подтверждают 60 убитых, с оговоркой, что число погибших может увеличиться. Джихади Джулиан заявил о более 100 убитых и раненых. Судя по опубликованным кадрам, один из прилетов пришелся прямо по огромной толпе боевиков на плацу.

Трупы https://twitter.com/GIIMedia/status/1320660795139760129

Основные удары пришлись по главному лагерю "Файлак-аль-Шам".По ряду сообщений, удар наносили бомбардировщики Су-24М.

Есть неподтвержденные сообщения о том, что среди убитых боевиков были также и турецкие офицеры.

После уничтожения нефтяного рынка югу от Джараблуса, уничтожение штаб-квартиры "Файлак-аль-Шам" является более чем недвусмысленным сигналом для "друга Реджепа".



Полевой лагерь являющийся штаб-квартирой группировки.



Хорошо лежат.



Оптовое заворачивание в ковер на дальних подступах.