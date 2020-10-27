 

Мнение: Уничтожение штаб-квартиры “Файлак-аль-Шам”

27.10.2020, 16:15, Разное


В результате авиаударов ВКС РФ в Идлибе убито 78 и ранено более 140 боевиков https://twitter.com/AndrewBritani/status/1320662268091224064. Среди убитых более 50 боевиков "Файлак-аль-Шам", которая спонсируется и вооружается Турцией.
Источники боевиков пока подтверждают 60 убитых, с оговоркой, что число погибших может увеличиться. Джихади Джулиан заявил о более 100 убитых и раненых. Судя по опубликованным кадрам, один из прилетов пришелся прямо по огромной толпе боевиков на плацу.
Трупы https://twitter.com/GIIMedia/status/1320660795139760129
Основные удары пришлись по главному лагерю "Файлак-аль-Шам".По ряду сообщений, удар наносили бомбардировщики Су-24М.
Есть неподтвержденные сообщения о том, что среди убитых боевиков были также и турецкие офицеры.
После уничтожения нефтяного рынка югу от Джараблуса, уничтожение штаб-квартиры "Файлак-аль-Шам" является более чем недвусмысленным сигналом для "друга Реджепа".


Полевой лагерь являющийся штаб-квартирой группировки.


Хорошо лежат.


Оптовое заворачивание в ковер на дальних подступах.

Источник: Colonel Cassad



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