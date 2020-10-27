В Белоруссии заявили о провале общенациональной забастовки

27.10.2020, 16:08, Новости дня

План оппозиции организовать общенациональную забастовку не состоялся, он не мог состояться, сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, подчеркнув, что обстановка в трудовых коллективах на предприятиях остается спокойной.

Головченко заявил, что «обстановка в трудовых коллективах спокойная, рабочая», и «тот план, который широко анонсировался, он, естественно, не состоялся», он «не мог состояться», передает БелТА.

«Люди настроены на то, чтобы работать, зарабатывать, реализовывать свои планы, которые они имеют. Настроены на то, чтобы семьи получали доход. Поэтому абсолютно спокойная обстановка», – добавил он.

Премьер подчеркнул, что не преувеличивает угрозу от подобных призывов. Он также обратился с предупреждением к тем, кто призывал работников предприятий к стачкам и забастовкам.

«Это прямые призывы к нанесению вреда своей стране и людям, которые живут в этой стране и работают. Ведь призыв к остановке предприятия – это не что иное, как расчистка места для наших конкурентов», – указал политик.

Головченко также сообщил, что Всебелорусское народное собрание пройдет, предположительно, в январе-феврале 2021 года. В ближайшее время будет разработано распоряжение президента о формировании организационного комитета по подготовке и проведению собрания, а затем оргкомитет внесет главе государства предложения по дате, формату, тематике мероприятия.

Планируется затронуть два масштабных тематических блока – вопросы социально-экономического и общественно-политического развития страны.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия начинает сталкиваться с террористическими угрозами и что участники акций протеста пересекли «красную черту».

Напомним, в воскресенье лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о начале «общенациональной забастовки» в республике с 26 октября после того, как Лукашенко не выполнил ультиматум оппозиции.

В городах республики прошли акции протеста. Сообщалось о десятках задержанных в Лиде и о попытках нападения на силовиков во время демонстрации в Минске.

Кроме того, участники несанкционированной протестной акции в Минске напали на Центральное РУВД белорусской столицы и забросали камнями служебный транспорт сотрудников МВД.