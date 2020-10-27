В Анкаре прошла демонстрация в поддержку бойкота французских товаров

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27.10.2020, 16:08, Новости дня

Конфедерация профсоюзов госслужащих организовала в Анкаре демонстрацию против президента Франции Эммануэля Макрона и поддержала призыв президента Турции Тайипа Эрдогана к бойкоту товаров французских производителей.

Несколько десятков человек собрались на площади исторического района Улус в центре турецкой столицы. Они держали в руках плакаты и скандировали лозунги «Святыни священны, не прикасайся к ним», «Нацеливаться на верования – это не свобода слова, а хамство», «Протестуем против хамства», «Мы очень любим пророка Мухаммеда», передает РИА «Новости».

«Макрон, выступая якобы за свободу слова, на самом деле является сообщником терроризма и ненависти. Я приглашаю весь наш народ проявить сознательность и в качестве ответа на действия французского президента бойкотировать французские товары», – сообщил на митинге глава конфедерации профсоюзов Али Ялчин, добавив, что некоторые страны Европы «переживают помешательство, сдавшись на милость исламофобии и расизма».

Отмечается, что полиция не препятствовала проведению акции, участники которой были в масках и соблюдали социальную дистанцию.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом в стране, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. Президент высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей». Эрдоган, комментируя слова Макрона, посоветовал ему лечить психику.

Франция отозвала посла из Турции в ответ на грубые заявления Эрдогана. Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о психическом здоровье Макрона является неприемлемым. 

Тем временем министерство иностранных дел Пакистана вызвало посла Франции и выразило ему протест в связи с «антиисламской кампанией» Парижа.



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