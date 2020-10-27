“Контейнерный Терминал Одесса” завершил строительство четвертого пускового комплекса контейнерного терминала на Карантинном молу

27.10.2020, 16:05, Новости дня

В рамках международного транспортного форума TRANS EXPO-2020 в Одесском порту состоялся брифинг-презентация завершения компанией ДП “КТО” (дочерняя структура немецкого холдинга Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) строительства четвертого пускового комплекса нового контейнерного терминала на Карантинном молу.

Этот проект – один из крупнейших в морской отрасли, компания реализует совместно с Администрацией морских портов Украины (АМПУ). Четвертый пусковой комплекс представляет собой шестиполосную площадку для хранения и обработки контейнеров, со всеми коммуникациями и освещением, оснащенную современными козловыми контейнерными перегружателями на пневматическом ходу фирмы Liebcherr. По сведениям немецкой стороны, общая сумма инвестиций в данный объект составила более 20 млн. евро.

“Сегодня мы презентуем успешную реализацию очередного этапа инвестирования в рамках проекта расширения контейнерного терминала на Карантинном молу, который дает нам “плюс” пропускной способности терминала в 300 тыс. TEU, – заявил на брифинге генеральный директор ДП “КТО” Анастас Коккин. – Завершение строительства четвертого пускового комплекса – это еще один шаг к осуществлению нашего плана по созданию в Одесском порту высокотехнологичного контейнерного терминала с пропускной способностью более 1,2 млн TEU в год. На сегодняшний день немецкой стороной уже вложено в проект более 120 млн евро. Помимо инфраструктурных инвестиций, с целью повышения качества сервиса для клиентуры и достижения максимальной эффективности и технологичности в работе, “Контейнерный Терминал Одесса” вкладывает средства в инновационные технологии. Так, в настоящее время реализуется проект внедрения современнейшего веб-портала для перехода на электронный документооборот и максимальной оптимизации основных процедур для клиентов терминала, включая кардинальное сокращение времени на оформление въезда грузового автотранспорта и другие преимущества. Новый сервис с использованием веб-портала отвечает передовым европейским стандартам и сертифицирован Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины”.

Компания ДП “Контейнерный Терминал Одесса” – бессменный лидер портовой перевалки контейнеров в Украине. По итогам прошлого года ДП “КТО” переработал без малого 5 млн. т контейнерных и генеральных грузов. При этом контейнеров перевалено 391,4 тыс. TEU (+15,8% к уровню 2018 г.).

“В последние годы мы видим, как “Контейнерный Терминал Одесса” диверсифицирует свою деятельность, наряду с перевалкой контейнеров предлагает своим клиентам сервис по перевалке генеральных и проектных грузов, практикует догрузку судов зерновыми грузами. Ввод в строй 4 пускового комплекса нового контейнерного терминала на Карантинном молу, реализуемый ДП “КТО” совместно с АМПУ, еще больше укрепят конкурентные позиции Одесского порта на рынке контейнерной перевалки”, – отметил в своем выступлении заместитель начальника администрации Одесского порта по операционной деятельности Денис Карпов.

2020-й год для субъектов транспортного бизнеса стал годом непростых испытаний, спровоцированных пандемией коронавируса. Несмотря на это, немецкий холдинг HHLA не меняет планов дальнейшего инвестирования в экономику Украины. Так, помимо инвестирования в расширение контейнерного терминала на Карантинном молу, в этом году немецкие партнеры объявили о создании “Украинской Интермодальной Компании” (UIC), которая будет развивать контейнерные железнодорожные перевозки, в т.ч. и из Одесского порта. Для этого “Контейнерный Терминал Одесса” реализует инвестиционный проект по удвоению мощностей терминала для обработки регулярных контейнерных поездов.

На брифинге вице-президент по общественно-политическим связям ДП “КТО” и ГамбургАмбассадор Светлана Яровая подтвердила неизменность курса HHLA на развитие своих проектов в Украине.

“Как почетный представитель Свободного и Ганзейского города Гамбург в Одессе хочу отметить, что немецкая компания HHLA Гамбургского порта с оборотом более 1,25 млрд евро, является системным и самым мощным немецким инвестором в морской транспортной отрасли Украины. За 20 лет тесного взаимовыгодного сотрудничества портов Одессы и Гамбурга были не только созданы новые рабочие места с наивысшей социальной защищенностью, но и активно поддерживались важнейшие для Одессы и Гамбурга культурные проекты. А сегодня, в сложнейших экономических условиях, связанных с эпидемиологической карантинной обстановкой, Гамбург не только не остановил свои инвестиции, но и делает все возможное для увеличения грузооборота и привлечения новых клиентов”, – сказала она.

ГП “Контейнерный Терминал Одесса” (до 2017 года – ГП “ГПК-Украина”) оперирует контейнерным терминалом на Карантинном молу Одесского порта с 2001 года. Проект расширения терминала компания реализует совместно с АМПУ в лице администрации Одесского порта с 2019 г. Первый и второй пусковые комплексы проекта, в который входят, в т.ч. новые государственные причалы 1-к и 2-к, введены в эксплуатацию осенью 2014 г. ДП “КТО” является одним из крупнейших налогоплательщиков Одесского региона: в 2018г. в бюджеты всех уровней компания перечислила 390 млн грн. По итогам 2019 года “Контейнерный Терминал Одесса” занял второе место в международном рейтинге лидеров Черноморских контейнерных терминалов.