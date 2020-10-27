 

“Все-таки понял, что он – папа”. Каминская прокомментировала отношения с экс-мужем

27.10.2020, 16:05, Новости дня

Солистка украинской группы “НеАнгелы” Слава Каминская в интервью программе “ЖВЛ” на канале “1+1” заявила, что обсуждает с экс-супругом пластическим хирургом Эдгаром Каминским свои новые отношения.

“Мы уже хиханьки-хахоньки, обсуждаем мои новые отношения иногда. Я его отношения не обсуждаю”, – рассказала певица. 

Каминская подчеркнула, что у ее экс-супруга сложный характер.

“Скажу из личного опыта – девчонкам будет сложно”, – сообщила певица.

По словам артистки, несмотря на характер, ее бывший муж является замечательным отцом для их детей.

“Я благодарна этому человеку за детей и за то, что он через время, не сразу, все-таки понял, что он – папа. Я считаю его очень хорошим отцом”, – рассказала Каминская.

В 2019 году Каминская развелась с Каминским после пяти лет брака. У пары есть двое детей. Дочь Лаура родилась 6 декабря 2015 года, сын Леонард – 13 декабря 2014 года.

В интервью, которое вышло на YouTube-канале “Прямой вопрос” 30 сентября, артистка заявила, что ее новый избранник избегает публичности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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