 

В Чечне представители двух подразделений Росгвардии устроили перестрелку, есть погибшие – СМИ

27.10.2020, 16:05, Новости дня

В Чечне возле кафе в селе Ачхой-Мартан произошла перестрелка между сотрудниками двух подразделений Росгвардии – мобильного отряда особого назначения (ОМОН) и специального отряда быстрого реагирования (СОБР).

Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает 27 октября ТАСС.

Собеседник агентства рассказал, что в результате погиб один росгвардеец и один гражданский. В каком подразделении Росгвардии служил погибший, ТАСС не уточняет.

Telegram-канал Baza утверждает, что в ходе перестрелки два человека погибли и трое получили ранения.

“Двое пьяных сотрудников ОМОНа …ворвались в заведение “Смайл” в селе Ачхой-Мартан и стали буянить. Управляющий кафе вывел мужчин на улицу и попытался успокоить, но как можно успокоить пьяный чеченский ОМОН? Тогда он позвонил знакомому росгвардейцу и попросил помочь с непрошеными гостями. Вскоре на место подъехали трое сотрудников СОБРа… Диалог перерос в поножовщину, а затем в стрельбу”, – говорится в сообщении.

Baza также назвала фамилии всех участников события.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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