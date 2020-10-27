 

COVID-19 подтвердили у еще одного заместителя Ермака

27.10.2020, 16:05, Новости дня

Коронавирусную инфекцию подтвердили еще у одного заместителя главы Офиса президента Андрея Ермака – Андрея Смирнова. Об этом агентству УНИАН сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель. 

“У Юлии Ковалив и Андрея Смирнова действительно обнаружили коронавирусную болезнь COVID-19. Они находятся на самоизоляции”, – сказала она.

Президент Владимир Зеленский и все сотрудники ОПУ “регулярно делают тесты”, их результаты сейчас отрицательные, сообщили Общественному в ОПУ.  В частности, отрицательный тест сдал и сам Ермак. Мендель подчеркнула, что глава государства и руководитель ОПУ здоровы. 

Ковалив об инфицировании сообщила сегодня. По словам чиновницы, COVID-19 заболела вся ее семья. 

Всего у главы Офиса президента Украины Андрея Ермака девять заместителей.

На 27 октября в Украине зарегистрировали 355 601 случай коронавирусной инфекции, из них 6677 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончались 6590 пациентов с COVID-19, вылечились 145 336 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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