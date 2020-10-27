 

В Великобритании обнаружен загадочный след длиной со ступню человека

27.10.2020, 15:59, Разное

Таинственный отпечаток найден в грязи в сельской местности, недалеко от Торнбери, графство Глостершир. Частично он напоминает след большой кошки, но он сильно вытянут и в длину почти со ступню человека.

Новости об этой находке взбудоражили местных жителей и они принялись обсуждать, что это за странный зверь. Чаще всего предполагалось, что это след одной из тех загадочных "больших кошек", которых видят в Великобритании уже полвека и которые нападают на овец. 

След был обнаружен полицией после того, как один из местных жителей гулял тут со своей собакой и увидел в зарослях непонятное животное, которое он описал как "гибрид с ягуаром". Это животное осторожно следовало за ним, словно выжидало момент нападения.

В данный момент никто не смог определить, какому животному может принадлежать столь странный отпечаток и поэтому полиция вызвала нескольких экспертов, чтобы они изучили след.

Тем временем в соцсетях пользователи пишут, что некоторое время назад в эти места приезжал цирк и что были слухи, что оттуда сбежал тигр или леопард. Другие же уверены, что это не большая кошка, а очевидный оборотень.

Скептики считают, что след был оставлен человеком, а потом сверху наступила крупная собака, вот и получился такой странный отпечаток.

В июне месяце полиция Глостершира уже расследовало дело о большой кошке, после того как рядом с деревней Саут Керни были найдены обглоданные до костей останки овцы и ягненка. 



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