Петросян рассказал о самочувствии

27.10.2020, 15:57, Новости дня

Народный артист РСФСР Евгений Петросян, которого, по информации СМИ, госпитализировали с подозрением на коронавирус, рассказал о своем самочувствии.

«Я себя хорошо чувствую. Я обследуюсь. Не надо панику создавать, дело в том, что все в порядке», – сказал Петросян ТАСС. Информацию о выявлении у него коронавирусной инфекции юморист не подтвердил.

Напомним, по информации Life Shot, скорая забрала 75-летнего артиста из квартиры с предварительным диагнозом «коронавирус».