Водонаева раскрыла детали скандала с таксистом

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27.10.2020, 15:56, Новости дня

Телеведущая Алена Водонаева в соцсетях раскрыла детали конфликта с высадившим ее таксистом, заявив, что больше не собирается пользоваться услугами одного из сервисов такси после этого скандала.

«Отошла в сторонку от дороги, и у меня от обиды и шока затряслись руки», – написала телеведущая в Instagram, добавив, что «не стала хамить в ответ и вышла из машины».

По ее словам, она ежедневно по четыре-шесть раз пользуется услугами такси и ей каждый раз приходится просить водителей надеть маску. «Все пыталась понять, почему среди таксистов так развито ковид-диссидентство? Это месть пассажирам, которые в первую волну отказывались ездить в масках? Или еще какой-нибудь протест?» – написала она.

Также Водонаева отметила, что главная ценность для нее – здоровье близких, поэтому она готова не только сама соблюдать требования безопасности, но и бороться за то, чтобы их соблюдали окружающие. Она добавила, что представители компании пытались связаться с ней, но она не намерена ничего обсуждать с сервисом.

Ранее сообщалось, что в результате перепалки таксист высадил телеведущую из автомобиля. «Вылезайте, ищите себе другое такси, хоть в маске, хоть в противогазе, хоть в чем. Вылезайте, я завершил поездку», – сообщил он.

Как сообщила телеведущая, водитель высадил ее на дороге через семь минут после начала поездки. Она заявила, что в месяц тратит на такси от 50 до 80 тыс. рублей, а в итоге ее «выставляют дурой за ее же деньги».

Напомним, 16 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала о росте выявленных случаев коронавируса в России, отметив, что остановить распространение COVID-19 можно только соблюдая все меры безопасности. Позже москвичей предупредили об усилении контроля за ношением масок в транспорте.



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