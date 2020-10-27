Мнение: Две картины Бронзино отреставрировали в Эрмитаже

27.10.2020, 15:55, Разное

В Аполлоновом зале Главного музейного комплекса Эрмитажа состоялось открытие выставки «Две картины Бронзино. К завершению реставрации».

Представленные картины: «Состязание Аполлона с Марсием» и «Портрет Козимо I деи’ Медичи».

Выставка дополнена материалами, которые рассказывают об истории бытования картин в Эрмитаже и о ходе их реставрации.

«Сегодня у нас большое событие: мы увидели две картины Бронзино после реставрации. Одна из них особенно интересна – я имею в виду “Состязание Аполлона и Марсия”. После реставрации вещь абсолютно преобразилась. Стала более явной замечательная острота, присущая творчеству Бронзино. Открылись жанровые сцены, ранее невидимые: например, крестьяне, занятые урожаем, – сюжет, более характерный для Нидерландов, чем для Италии. Но тем более он нам интересен», – отметила куратор выставки Татьяна Кустодиева, ведущий научный сотрудник Отдела западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа.

До реставрации



В ходе реставрации эрмитажные специалисты удалили лишние слои потемневшего лака, уже утратившего свои эстетические и защитные функции – так проявилась богатая холодная цветовая гамма «Состязания Аполлона и Марсия». Голова Аполлона, изображённая в профиль, выступает теперь, как и задумал автор, четким выразительным силуэтом на фоне светлого неба, усиливая акценты в композиции. Справа от груды камней за спиной Мидаса – сюжет с парусником, скользящим по водной глади, облачное небо и линия горизонта.

После реставрации



«Обе картины приехали к нам из особых коллекций, – рассказала Зоя Купцова, один из кураторов выставки. – “Состязание Аполлона и Марсия” поступила из собрания герцога Литты. Считалось, что её написал Корреджо, но споры вокруг атрибуции никогда не утихали. Известно множество копий и повторений этой работы, в том числе, в частных коллекциях, и многим собирателям хочется верить, что именно его картина – подлинник. Но после сложной работы исследователя Татьяны Кирилловны Кустодиевой и реставратора Марии Шулеповой мы получили очередное подтверждение тому, что наша картина первична и является совершенно особым экспонатом в нашей коллекции».

В начале XX века немецкий исследователь Герман Фосс определил имя подлинного автора “Состязания Аполлона и Марсия” – Бронзино. Он сослался на биографа XVI века Джорджо Вазари, дважды упоминавшего, что Бронзино, работая в Пезаро (1530–1532), задержался там дольше, чем ему хотелось, и расписал для урбинского герцога Гвидобальдо делла Ровере ящик для гарпсикорда (клавесина). Сюжет росписи Фосс нашел в другом источнике XVI века. Кроме того, в собрании Лувра хранится лист, на котором на лицевой и оборотной сторонах созданы подготовительные рисунки Бронзино к фигурам Марсия и Мидаса.

За свою многовековую историю картина подверглась множественным изменениям. В оригинале она была исполнена на деревянной доске и имела форму неправильного шестиугольника с расширением к правому краю. Такое необычное решение основывалось на особенностях конструкции крышки музыкального инструмента, для украшения которого она и создавалась. Затем форма картины была изменена на прямоугольную. Сразу после поступления в Императорский Эрмитаж работа живопись перевели с деревянной основы на холст.

До реставрации, проведенной в 2016–2020 годах, авторская живопись скрывалась под толстым слоем поздних пожелтевших лаков и потемневших реставрационных записей, это искажало представление о первоначальном колорите, нарушало гармонию цветового и тонального решения. Слабо различимы были детали и чередование планов, характерные для живописи Бронзино. В ходе реставрации эрмитажные специалисты удалили слои потемневшего лака, утратившего свои эстетические и защитные функции. Проявилась богатая холодная цветовая гамма картины. Открылись от записей и оригинальные сцены. Слева, в устье высохшей реки, стали видны два персонажа, изгородь, домик и уходящие в перспективу голубые дали. В центре – городской пейзаж и широкая полоса лазурного неба. Голова Аполлона, изображённая в профиль, выступает теперь, как и задумал автор, четким выразительным силуэтом на фоне светлого неба, усиливая акценты в композиции. Справа от груды камней за спиной Мидаса –парусник ом, скользящий по водной глади, облачное небо и линия горизонта.

На картине представлено несколько сцен из мифа.

Среди пейзажа, справа, у подножия скалы сидят обнаженный Мидас и Афина в розовой тунике и слушают игру Марсия на флейте и Аполлона на скрипке.

В центре Аполлон держит лежащего на земле Марсия, с ног которого уже содрана кожа, заносит над ним нож.

А на втором плане Аполлон в присутствии Афины награждает Мидаса ослиными ушами.

Слева слуга Мидаса поверяет тайну хозяина тростнику.

Совсем дальний план.

А вот фото после реставрации, как я понимаю, но опять в желтизну отдает…



«Вторая картина – “Портрет Козимо I деи’ Медичи” – сложная по своей символике, она естественно была понятна современникам, но заставляет нас ломать голову и строить всяческие предположения. Я думаю, это что-то вроде гороскопа с пожеланиями счастья, здоровья и успешного правления. Портрет входит в число шедевров Государственного Эрмитажа, и Максим Лапшин сумел раскрыть всю красоту живописи, характерную для Аньоло Бронзино», – сказала Кустодиева.

До реставрации



С портрета Козимо I деи’ Медичи также удалили слои позднего лака, и стали заметны многие интересные особенности авторской живописи.

В этой картине пожелтевший лака и утрата оригинальной деревянной основы после перевода авторской живописи на холст исказили восприятие оригинальной палитры Бронзино. В 2019 – 2020 годах в Эрмитаже были проведены изучение и реставрация картины. При исследовании холста в инфракрасном спектре реставраторы сделали интересные открытия. Под изображением головы проявился свободный рисунок графитом, позволяющий представить процесс создания образа художником.

После реставрации



На склоне горы, в окне за спиной героя, обнаружились изображения, похожие на три маленькие фигурки. Реставраторы обнаружили, что две из них изображают обнаженную женщину с крыльями и ползущего к ней нагого мужчину. Третья фигурка, видимая только в инфракрасном спектре, – это след композиционного поиска автора.

Картина является аллегорией так называемого «счастливейшего государства», процветающего благодаря добродетели, правосудию и удаче Козимо. В руках юноша держит золотую медаль, на которой представлена крылатая Фортуна. В книгах, разбросанных у ног богини доброй судьбы заключен призыв к мудрому правлению. Скала намекает на незыблемость власти герцога. Полыхающий огонь символизирует незримое присутствие Бога, благоволящего Медичи, и отсылает зрителя к тексту Библии, где говорится об израильском народе, ведомом Моисеем из Египта: «Господь же шел перед ними… ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им днем и ночью».

После удаления слоёв желтого лака на черном костюме герцога стала заметна тонкая разработка деталей вышитого узора, и разница в цвете отливающего синим камзола и дымчато-фиолетовых штанов. Многочисленные старые утраты авторского красочного слоя были тонированы в границах повреждений, что помогает получить целостное впечатление от эрмитажного портрета кисти Аньоло Бронзино. Открылась освещенная часть подоконника и фрагмент стены, а невидимые до реставрации крохотные фигурки оживили изображение горы. Контрастно проявился сливавшийся с записью силуэт предплечья правой руки Козимо, образовав на картине выразительную диагональ. После реставрации задуманная автором композиция предстала гораздо более убедительной. Цветовая палитра зазвучала холодными нотами, характронами для официального придворного портрета стиля маньеризма во Флоренции.

«Мы, как художники-реставраторы, счастливы работать с такими произведениями, хотя это оказалось непросто. Картины были переведены с доски на холст, утратили свою оригинальную основу, и в процессе реставрации преподнесли нам немало сюрпризов», – сказал художник-реставратор Максим Лапшин.

Реставрационные работы выполнены Марией Вячеславовной Шулеповой и Максимом Вадимовичем Лапшиным, художниками-реставраторами Лаборатории научной реставрации станковой живописи Отдела реставрации и консервации Государственного Эрмитажа. К выставке подготовлена иллюстрированная брошюра (издательство Государственного Эрмитажа, 2020). Авторы текста – Т.К. Кустодиева, М.В. Шулепова, М.В. Лапшин.

До 17 января 2021 года

Источники: Эрмитаж, (2)