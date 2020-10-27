 

Нателла Крапивина призналась, что их творческий тандем спасла Светлана Лобода

27.10.2020, 15:53, Разное

По словам Нателлы Крапивиной, они выстроили со Светланой Лободой идеальные рабочие и человеческие отношения. Однако три года назад их творческий тандем был под вопросом, а спасла его певица, проявив мудрость и терпение.
В 2017 году продюсер и Светлана Лобода должны были встретиться в ресторане и обсудить сложившуюся ситуацию. Предполагалось, что тот ужин будет последним в истории их сотрудничества. Нателла Крапивина призналась, что большую часть времени тон в творчестве певицы задавала она, но в какой-то момент артистка перестала ее слушать. Характер звезды Нателла Крапивина охарактеризовала как деспотичный. По ее мнению, певица слишком стремится достичь совершенства, чем изводит коллег и всех окружающих. Например, они могли провести концерт, не спать по четыре дня, а в результате – артистка упрекала ее в чем-то, что было сделано не так. В какой-то момент Нателла Крапивина настолько устала, что была на грани разрыва творческих отношений.

Продюсер осознает, что Светлана Лобода ее очень любит и дорожит их тандемом, хотя иногда намеренно может провоцировать. Во время конфликта артистка сделала все, чтобы не отпустить Нателлу Крапивину и дать их отношениям новый шанс. По словам продюсера, Светлана Лобода оказалась мудрее нее и спасла их творческий союз.



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