Дроп-тест iPhone 12 и 12 Pro с падением на пол показал их прочность

27.10.2020, 15:53, Разное

Эксперты канала PhoneBuff устроили тест с падением на пол новых смартфонов от компании Apple. Результаты проверки iPhone 12 и 12 Pro оказались впечатляющими, особенно для расширенной версии.

Специалисты интернет-ресурса используют для испытаний смартфонов специальные роботизированные манипуляторы. Благодаря им можно избежать ошибок в оценке и свести к минимуму погрешности из-за человеческого фактора.

В этот раз для двух моделей двенадцатого поколения «яблочных» смартфонов был применен дроп-тест. Эта проверка предполагает воспроизведение падений разной степени силы для проверки уровня повреждений. Обе модификации iPhone 12 имеют покрытие защитным стеклом Ceramic Shield, согласно информации производителя, в четыре раза более прочным, чем обычное стекло.

Результаты теста оказались впечатляющими, несмотря на то, что защитное стекло iPhone 12 после первого же падения получило трещину. Все оставшиеся этапы аппарат выдержал без повреждений, что же до Pro-версии, то она и практически не пострадала. При этом смартфоны сбрасывали даже с полутораметровой высоты. При этом эксперты советуют учесть, что на практике устройство может упасть на неровную поверхность, бордюр или даже камешек, что приведет к менее впечатляющему результату.