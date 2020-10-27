В Москве зарплата учителей с 2010 года выросла в три раза

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27.10.2020, 15:48, Новости дня

Заработная плата учителей в Москве с 2010 годы выросла в три раза, врачей – 2,7 раза, медперсонала – в 2,2 раза, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Зарплаты учителей с 2010 года в Москве выросли в три раза, врачей – в 2,7 раза, среднего медицинского персонала – в 2,2 раза», – приводит пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений слова Ефимова.

приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

В пресс-службе уточнили, что за девять месяцев текущего года средняя зарплата учителя в Москве составила 116 тыс. 900 рублей, врача – 156 тыс. 400 рублей, среднего медицинского персонала – 91 тыс. 900 рублей.

Как подчеркнул министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, рост расходов городского бюджета на заработную плату учителей и медиков – отражение важности этих профессий для города.

«В сравнении с 2010 годом бюджетные ассигнования на зарплату московских учителей выросли в 2,2 раза, на зарплату врачей – в два раза, на зарплату среднего медицинского персонала – в 1,2 раза», – сказал Пуртов.

В июле премьер Михаил Мишустин призвал уточнить методику подсчета средних зарплат медиков и учителей, учитывая стандарты жизни в различных регионах.



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