В ООН оценили убытки туристического сектора в мире

27.10.2020, 15:48, Новости дня

За первые восемь месяцев 2020 года в результате пандемии коронавируса убытки туристической отрасли в мире составили 730 млрд долларов, говорится в сообщении Всемирной туристской организации ООН.

В организации отметили, что ограничения на поездки, введенные в связи с пандемией, «продолжают сильно бить по мировому туризму». «По последним данным Всемирной туристской организации, за первые восемь месяцев 2020 года количество международных прибытий снизилось на 70%», – передает сообщение организации ТАСС.

Потери в связи с этим составили 730 млрд долларов, отмечается, что это «более чем в восемь раз превышает убытки» сектора, понесенные в 2009 году из-за глобального экономического и финансового кризиса.

Ранее вице-президент ассоциации туроператоров Дмитрий Горин спрогнозировал, что въездной туризм в России может возобновиться в 2021 году.

С 27 марта на фоне пандемии коронавируса Россией было прекращено международное авиасообщение.

С 1 августа Россия возобновила международные полеты. Первые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону были открыты в Британию, Танзанию, Турцию. Сейчас россияне могут также полететь в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Польшу, Сербию, Черногорию, Швейцарию.