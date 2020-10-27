 

В ООН оценили убытки туристического сектора в мире

27.10.2020, 15:48, Новости дня

За первые восемь месяцев 2020 года в результате пандемии коронавируса убытки туристической отрасли в мире составили 730 млрд долларов, говорится в сообщении Всемирной туристской организации ООН.

В организации отметили, что ограничения на поездки, введенные в связи с пандемией, «продолжают сильно бить по мировому туризму». «По последним данным Всемирной туристской организации, за первые восемь месяцев 2020 года количество международных прибытий снизилось на 70%», – передает сообщение организации ТАСС.

Потери в связи с этим составили 730 млрд долларов, отмечается, что это «более чем в восемь раз превышает убытки» сектора, понесенные в 2009 году из-за глобального экономического и финансового кризиса.

Ранее вице-президент ассоциации туроператоров Дмитрий Горин спрогнозировал, что въездной туризм в России может возобновиться в 2021 году.

С 27 марта на фоне пандемии коронавируса Россией было прекращено международное авиасообщение.

С 1 августа Россия возобновила международные полеты. Первые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону были открыты в Британию, Танзанию, Турцию. Сейчас россияне могут также полететь в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Польшу, Сербию, Черногорию, Швейцарию.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.09 / Северную Корею обвинили в убийстве южнокорейского чиновника

06.09 / Германия призвала Россию дать разъяснения по инциденту с Навальным

08.09 / Захарова посчитала смысл поста о визите Вучича в США очевидным и понятным

11.09 / Трамп заявил о существовании у США “невероятного” вооружения, о котором никто не знает

14.10 / В мире: Как научить Европу уважать Россию

12.08 / Благодаря ИИ был обнаружен новый подтип аутизма

29.06 / Иран отправил во Францию черные ящики самолета МАУ

06.08 / COVID-19. Вторые сутки подряд в Украине фиксируется антирекорд по числу инфицированных

07.08 / В РФ напомнили о масштабе братских отношений с Белоруссией

07.07 / Хинштейн отреагировал на пост Навального о евреях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска