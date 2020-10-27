 

Россияне высказали отношение к «авторкам» и «организаторкам»

27.10.2020, 15:48, Новости дня

Больше половины россиян в опросе Фонда «Общественное мнение» заявили, что им не нравятся феминитивы, такие как «авторка», «дипломатка», «организаторка».

Больше половины опрошенных (58%) сообщили, что негативно относятся к подобным словам, 7% указали, что относятся к этому явлению «скорее положительно», 33% заявили, что им все равно. Результаты опроса опубликованы на сайте ФОМ.

При этом опечатки в СМИ и ошибки в устной речи замечают 21% опрошенных. Ошибки в речи и на письме часто замечают 48% респондентов, редко – 44%. Раздражаются из-за ошибок 24%, 66% относятся спокойно.

Опрос проводился с 9 по 11 октября среди 1 тыс. респондентов старше 18 лет, погрешность составляет 3,8%.

Лингвист, доктор филологических наук, автор книги «Русский язык на грани нервного срыва» Максим Кронгауз в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что широкому использованию феминитивов мешают в том числе внутриязыковые проблемы.



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