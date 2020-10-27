 

Украине предрекли раздел на “удельные княжества” после местных выборов

27.10.2020, 15:43, Разное

Низкая явка и неубедительный результат партии Владимир Зеленского “Слуга народа” не стали для эксперта неожиданностью. Местные выборы показали, что страна очень фрагментированная, отметил Бондаренко.

По его мнению, укрепление региональных элит приведет к тому, что Украина разделится на 25 “удельных княжеств” – фактически независимых территорий, которые будут диктовать власти в Киеве свою волю.

“Это главный итог местных выборов”, – сказал эксперт в комментарии порталу “Политнавигатор”.

Местные выборы прошли 25 октября на всей территории страны кроме Донбасса. Украинцы выбирали мэров, депутатов областных заксобраний и местных горсоветов. Явка составила около 37%. Окончательные итоги будут подведены в начале ноября.

Тем не менее уже сейчас ясно, что партия Владимира Зеленского “Слуга народа” сильно сдала позиции. Ее кандидаты не прошли во второй тур ни в одном крупном городе. В лучшем случае соратники главы государства идут на третьем месте.

Неплохой реззультат “слуги” показали в Центральной Украине. Но даже там их потеснили другие, в том числе местные политические силы, отметил украинский журналист Игорь Гужва.

По его мнению, если бы выборы в Верховную раду прошли сегодня, то партия Зеленского заняла бы третье место. Для “слуг народа” все очень грустно, констатировал Гужва. Страна возвращается к противостоянию “Европейской солидарности” Петра Порошенко и “Оппозиционной платформы”, констатировал украинский журналист.



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