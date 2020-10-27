 

“Не спасет даже Путин”: Лукашенко предупредили о радикализации протестов

27.10.2020, 15:43, Разное

Эксперт обратил внимание на изменение дискурса Александра Лукашенко в отношении протестующих. Раньше президент называл оппозиционеров безработными уголовниками, а теперь – террористами. То есть сначала власти хотели дискредитировать протест, а потом стали его радикализировать.

По мнению Павла Усова, глава государства так и не понял причин, сути и всей глубины политического кризиса. Александр Лукашенко и его подчиненные пошли по наиболее легкому пути – назвали демонстрантов террористами. Так они оправдывают репрессии в отношении своих соотечественников.

Политолог отметил, что завершением политического кризиса станет введение военного или чрезвычайного положения в республике или локально в Минске. Усов заявил в беседе с UDF.by, что этот шаг фактически будет означать крах режима Александра Лукашенко.

Есть и другой вариант развития событий. Используя слово “террористы”, президент республики может сформировать условия для гражданского террора в отношении власти. Граждане перестанут вести себя мирно. “Но в этом случае Александра Лукашенко не спасет даже Владимир Путин”, – сказал Усов.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / В порту Бейрута начали работать кинологи МЧС

27.07 / Личное: Страшное детство Анечки Седоковой

20.10 / В торговой сети «Пятёрочка» появились пищевые добавки, содержащие антитела к COVID-19

05.07 / Айза Анохина показала, как подтягивала себе лоб и брови

31.03 / Дмитрий Медведев объединил Владимира Мединского и Сергея Шойгу – Интерсакс

08.07 / Мирное небо чекистов

17.10 / Человек-амфибия был?

31.08 / В Москве полностью закроют выделенные полосы для простых авто

09.08 / Более 80 процентов россиян хотели бы видеть Лукашенко президентом России

27.09 / Из-за сдвига литосферных плит Нагорный Карабах вошел в состав Азербайджана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска