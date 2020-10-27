В Великобритании создают летающую сотовую вышку, работающую на водороде

27.10.2020, 15:25, Новости дня

Специалисты британской компании Northrop Grumman рассказали о своей новой идее, реализация которой позволит в значительной мере решить проблему покрытия сигналами сотовой связи новых поколений.

Разработчик предлагает не строить раздающие сигнал вышки, радиус действия которых невелик. Вместо этого можно использовать беспилотный летательный аппарат, на котором будет установлено передающее устройство.

Если такой БПЛА поднимется в стратосферу, радиус покрытия сигналом вырастет во много раз. Например, 5G можно раздавать на расстояние до 140 км. Система похожа на ту, которая используется в спутниках связи. Беспилотник же, по мнению специалистов, может работать на водородном топливе.