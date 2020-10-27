 

Компания Realme у ноября представит новую модель умных часов

27.10.2020, 15:25, Новости дня

Всемирно известный производитель смартфонов Realme анонсировал грядущий выпуск новой модели умных часов. По имеющейся информации, официальная презентация, на которой в числе других гаджетов покажут умные часы Watch S, должна состояться второго ноября.

Как отмечают представители компании-производителя, будущая модель умных часов Realme получит датчик ЧСС. Кое-какую информацию об устройстве модно почерпнуть из фотографий, опубликованных разработчиком в сети.

Уже известно, например, что диаметр экрана часов составит 1,3 дюйма. Само устройство будет следить за состоянием организма обладателя в 16 спортивных режимах. Речь идет о пульсе и содержании кислорода в крови, в первую очередь.



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