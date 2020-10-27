Актриса Валентина Мазунина: Каждый найдет в сериале “Иванько” что-то о себе

27.10.2020, 15:23, Разное

“Дни.ру”:

В

сериале “Иванько” три главные героини: одинокая учительница Валя,

хамоватая тамада Настя и свежеразведенная Ярослава. Какая из ролей досталась вам?

В.М: Изначально я пробовалась на роль Вали, и

креативный продюсер Ксения Воронина, моя подруга, писала сериал, имея в виду

меня в роли Вали. У этой героини вообще много моих черт. Но что-то не

сложилось, и тогда Ксюша предложила попробоваться на роль Насти. Я долго

размышляла, работать мне в этом проекте или нет. Знаю, что на роль Насти было

много проб. Но в итоге позвали меня, чему я бесконечно рада!

“Дни.ру”:

Кого

заинтересует этот сериал?

В.М:

“Иванько” заинтересует взрослых, зрелых

женщин и мужчин. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы аудитория была очень широкой.

Вообще у нас в “Иванько” есть и героини постарше, например, мама Вали в

исполнении Елены Шевченко. У этой героини сложная судьба, и еще она персонаж

развивающийся, по первым сериям не скажешь, что у нее внутри такая боль. Думаю,

что прекрасные женщины бальзаковского возраста тоже узнают в сериале себя.

Поэтому отвечу так – каждый найдет в сериале “Иванько” что-то о себе.

“Дни.ру”: Удалось

ли на съемках “Иванько” с кем-нибудь подружиться?

В.М: У меня сложились хорошие отношения с моим

партнером Мишей Тройником, который сыграл Лешу, парня моей Насти.

В самом начале съемок нам было тяжело, потому

что Миша – актер и человек более рациональный, а я – более импульсивная,

интуитивно идущая вперед. Я понимала, что он мне нравится, но что-то не

складывалась, и в его глазах я видела то же самое – понимала, что он ко мне

тянется, хочет разобраться, что у меня внутри. Очень долго мы пристраивались,

но зато после сцены на окне, в которой у наших героев был бурный секс, все

получилось – и показать любовь наших персонажей, и актерски притереться друг к

другу.

После “Иванько” мы с Мишей снялись вместе в

еще одном проекте. Миша – он такой чудный, большой ребенок, при всей своей

брутальности. И я такая же! На этом мы сошлись. Мне кажется, он очень

талантливый и цельный артист.

“Дни.ру”:

Что

скажете о режиссере проекта? О нем известно мало…

В.М:

Шота Гамисония – это изюминка нашего проекта!

Наш золотой, заводной человек! Первая фраза, которую он нам говорил сразу же,

как приходил на площадку – “… в орбиту!” Шота прекрасный режиссер, любящий

жизнь, любящий женщин во всех их проявлениях. Наверное, поэтому он и снимал

этот сериал. Он вдыхал горячий воздух в наш проект!

“Дни.ру”:

Сегодня

российский зритель избалован, ведь практически каждый день выходят новые

проекты. Почему именно на “Иванько” стоит обратить внимание?

В.М:

Это очень жизненный сериал, он про людей, про

отношения… Это общие слова, но они важные. Я бы такой сериал смотрела! А тут уж

выбирайте сами и ищите свой ответ!

“Дни.ру”:

Сериал

“Иванько” повествует о женской дружбе. Между тем многие считают, что

дружба между женщинами – это из разряда фантастики. Вам кажется это мнение

верным?

В.М:

Я вообще верю в дружбу! Семья и дружба – это

очень важно, это одни из главных вещей в жизни для меня. Между мужчиной и

женщиной, между женщиной и женщиной есть дружба, я в этом уверена. А как иначе?

У меня есть друзья с давних времен, с которыми мы учились в институте, сейчас

они играют в театре города Кудымкар. Мы вместе жили в общежитии и встречаемся

до сих пор. С Машей Скорницкой из “Реальных пацанов” мы действительно лучшие

подруги в жизни. Я знаю, что ради нее я пойду на многое, я готова ее

поддержать, и почихвостить, если будет надо. Я ей абсолютно доверяю и знаю, что

с ее стороны все так же.

Кто придумал, что женщины не могут дружить?

Конечно, могут! Скажите еще, что любви нет… Все это пустые слова, стереотипы.

“Иванько”

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