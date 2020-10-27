 

Путин поприветствовал участников шестого Парламентского форума БРИКС

27.10.2020, 15:23, Разное

Парламентский форум БРИКС объединяет членов национальных заксобраний, партийных лидеров и экспертов и играет важную роль в жизни БРИКС, отметил Владимир Путин. Приветствие президента зачитал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

“Вам предстоит рассмотреть многие актуальные проблемы международных отношений, обменяться опытом развития институтов парламентской демократии”, – обратился российский лидер к участникам мероприятия.

Пандемия коронавируса вносит коррективы в повестку парламентариев всех стран. Особое внимание нужно уделить законодательных инициативам в области здравоохранения, социальной защиты граждан и восстановления экономики, указал Путин.

Он выразил надежду на плодотворные дискуссии и укрепление межпарламентских связей внутри БРИКС. Президент пожелал участникам парламентского форума успехов.



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