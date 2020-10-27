 

Кого будут прививать от коронавируса в России – новые рекомендации Минздрава

27.10.2020, 15:20, Разное


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Министерство здравоохранение РФ выпустило новую, девятую, версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Среди прочих указаний документ содержит информацию о том, кто должен быть привит от коронавируса в первую очередь.

В РФ зарегистрированы две вакцины для профилактики COVID-19 у людей в возрасте от 18 до 60 лет: комбинированная векторная вакцина «Гам-КОВИД-Вак» и вакцина на основе пептидных антигенов «ЭпиВакКорона».

Приоритетные группы для вакцинации

Согласно рекомендациям, в первую очередь должны быть привиты «следующие контингенты»:

1. Работники

  • медицинских организаций (все сотрудники),
  • образовательных организаций,
  • полиции,
  • общественного транспорта,
  • торговли,
  • органов социальной защиты населения,
  • предприятий общественного питания,
  • других организаций, работа которых связана с непосредственным контактом с большим количеством людей (гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков, охранных предприятий и других);

2. Обучающиеся в организациях среднего и высшего профессионального образования;

3. Лица, подлежащие призыву на военную службу.

Условия вакцинации

Новые рекомендации предусматривают вакцинацию для людей, которые не болели COVID-19 и не имеют антител к коронавирусу. Соответственно, перед вакцинацией требуется проведения тестов на антитела.

«В день проведения вакцинации пациент должен быть осмотрен медицинским работником с обязательным измерением температуры тела. В случае повышения температуры тела более 37 °C вакцинацию не проводят. После введения вакцины пациент должен находиться под наблюдением медицинского работника в течение 30 минут», – информирует документ.



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