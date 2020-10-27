 

Страшно красиво: Дональд и Мелания Трамп отпраздновали Хэллоуин в Белом доме

27.10.2020, 15:10, Разное

Каждый год в преддверии Хэллоуина, который в Америке отмечается 31 октября, Дональд и Мелания Трамп украшают Белый дом и приглашают несколько десятков детей военнослужащих на стилизованный праздник. Ребята тщательно готовятся, выбирая самые оригинальные костюмы, чтобы появиться в них перед президентом и первой леди и получить заветные подарки.

В 2020-м Мелания, которая всегда сама выступает в роли декоратора, решила отказаться от жутковатых элементов декора, вроде паутины с пауками, скелетов, летучих мышей и черных деревьев без листвы. На этот раз колонны над главным входом были просто увиты листьями клена, винтовые лестницы заполнились тыквами всех оттенков и размеров, а между ними почетное место заняла традиционная вывеска Halloween 2020. Таинственности добавляла лишь подсветка.

К гостям Дональд и Мелания вышли под песню Майкла Джексона Thriller. Далее в течение 40 минут они стояли у входа в Белый дом и раздавали подарки и сладости детям в сказочных костюмах, после чего сделали с ними фотографии на память. Все это время на ступеньках несколько музыкантов исполняли разные мелодии, в том числе из “Игры престолов” и “Призрака оперы”.

Примечательно, что традицию отмечать Хэллоуин в Белом доме заложила супруга президента США Дуайта Эйзенхауэра – Мейми Эйзенхауэр. 30 октября 1958 года она устроила праздничный обед – со скелетами и летучими мышами.



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