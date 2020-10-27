Беременная умерла в женской консультации в Челябинской области

27.10.2020, 15:08, Новости дня

В городе Копейск Челябинской области беременная скончалась в женской консультации, сообщил старший помощник руководителя регионального СУ СК по связям со СМИ Владимир Шишков.

Женщина скончалась 26 октября в женской консультации №1, 23-летняя беременная девушка находилась в коридоре, ей оказывали помощь врачи, вызвали скорую, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональные СМИ.

«По данному факту проводится проверка следственными органами», – сказал Шишков. По предварительным данным, девушка страдала сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В мае в Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина скончалась беременная женщина, у которой был положительный тест на коронавирус.