 

Петросяна госпитализировали с подозрением на коронавирус

27.10.2020, 15:08, Новости дня

Юмориста Евгения Петросяна госпитализировали в одну из московских больниц с подозрением на коронавирус, сообщили СМИ.

По информации Life Shot, скорая забрала 75-летнего артиста из квартиры с предварительным диагнозом «коронавирус». 

Отмечается, что состояние юмориста удовлетворительное, он больше суток принимает препарат от коронавируса «Коронавир».

Ранее с коронавирусом госпитализировали заслуженного артиста РФ Гошу Куценко. Также врачи диагностировали коронавирусную инфекцию у рок-певицы Земфиры, артистка находится на домашней изоляции. 



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