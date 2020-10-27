 

СБУ не зафиксировала вмешательства России в местные выборы

27.10.2020, 15:08, Новости дня

Случаи вмешательства РФ в местные выборы на Украине на сегодняшний день не зафиксированы, сообщил представитель Службы безопасности Украины.

«Такого ничего не было пока», – сказал представитель ведомства, передают «Украинские новости». 

Тем временем в Нацполиции Украины заявили, что информации о вмешательстве в выборы РФ у них нет. В частности, ведомство не фиксировало сторонних кибератак.

Напомним, в воскресенье на Украине прошли выборы местных органов власти. Для страны это уже третья по счету общенациональная избирательная кампания за последние полтора года: в апреле 2019 украинцы избрали президентом Владимира Зеленского, а в июле прошли досрочные выборы в Верховную раду.

Явка на выборах, по данным ЦИК Украины, составила 37%. По данным экзитполов, среди кандидатов в мэры Киева лидирует действующий городской голова Виталий Кличко с результатом 47,8%. Второе место с результатом 9,62% у экс-главы города Александра Попова, который представляет партию «Оппозиционная платформа – За жизнь». В городской совет могут пройти семь партий. Большинство составляет «УДАР» с результатом 21,3%.



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