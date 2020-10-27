Скандалы: Выпить английская королева тоже может

27.10.2020, 15:05, Разное

Из всех алкогольных напитков Елизавета Вторая отдает предпочтение джину, шампанскому и сладкому ароматизированному аперитиву Dubonnet

Королева Великобритании Елизавета II правит Соединенным Королевством с 1953 года. Она живет в замках, дворцах и поместьях, носит массивные украшения с бриллиантами, держит чистокровных английских скакунов. Она владеет редкими предметами искусства, невероятным количеством элегантных шляпок и бесчисленным множеством ярких костюмов. Но даже с личным состоянием в 530 миллионов долларов Елизавета — далеко не самая состоятельная особа в своем королевстве. При этом стилю жизни монарха позавидовал бы любой миллиардер. Об аристократичных привычках королевы Великобритании — в материале «Ленты.ру» из цикла о правителях всех времен и народов.

«Она любит незатейливое блюдо фиш-энд-чипс»

«Одно из любимых блюд королевы Великобритании Елизаветы II — креветки в горшочках на поджаренном хлебе. Однако больше всего монарх любит сладости. Все, что в меню связано с шоколадом, Ее Величество всегда одобрит», — писал в своей книге «Обедая по-королевски: рецепты и воспоминания из королевской кухни» бывший главный повар при дворе британского монарха Даррен МакГрейди.

Долгое время любимое меню Елизаветы оставалось большим секретом для ее подданных, но МакГрейди приоткрыл завесу тайны. За время своей пятнадцатилетней службы он изучил тонкости кулинарных предпочтений монарха и ее семьи, сопровождал королеву во время государственных визитов, угощал приезжавших в Лондон американских президентов — от Джеральда Форда до Джоржда Буша-младшего.

Так весь мир узнал, что за стол глава государства садится четыре раза в день — на завтрак, обед, чаепитие и ужин, который обычно сервируют ближе к вечеру. При этом Елизавета почти всегда обходится скромными порциями.

Завтраки королевы мало отличается от завтраков ее подданных: она ест вареное яйцо, тост с вареньем, кукурузные хлопья с молоком и сухофруктами, пьет чай с молоком. На ланч Ее Величество предпочитает рыбу, приготовленную на гриле, с гарниром из кабачков и шпината либо курицу с салатом.

К пяти часам Елизавете и ее супругу подают чай с бутербродами, печеньем и пирожными. Как рассказывал королевский повар, глава государства любит медовый и имбирный бисквиты, фруктовый или шоколадный бисквитный торт. Бутерброды обычно с огурцами, копченым лососем, яйцами и майонезом или с ветчиной и горчицей. К чаю обычно подают джемовые пенни — круглые бутерброды из хлебной мякоти с малиновым вареньем. Елизавета II полюбила это блюдо в годы Второй мировой войны, на которые пришлись ее позднее детство и юность.

Чайная церемония — неизменный ежедневный ритуал Ее Величества. По словам МакГрейди, как-то его попросили накрыть на стол в пять часов утра по австралийскому времени, потому что по британскому в это время было пять часов вечера.

На королевской кухне трудятся 20 поваров. Дважды в неделю Елизавета получает от шеф-повара меню, чтобы выбрать из него блюда, которые она хотела бы видеть на столе.

Выпить королева тоже может. Из всех алкогольных напитков предпочтение отдает джину, шампанскому и сладкому ароматизированному аперитиву Dubonnet

Елизавета на дух не переносит лук и чеснок, в то время как ее супруг принц Филипп обожает карри с огромным количеством чеснока и специй. Зачастую муж королевы и сам любит приготовить что-нибудь, лучше всего у него получается гриль на семейных барбекю.

Виндзоры любят и незатейливое блюдо фиш-энд-чипс — жареную рыбу с жареной же картошкой. Единственное табу — фастфуд, его в королевской семье никогда не заказывают. Исключены из рациона также редкие виды мяса и морепродуктов.

Еще одна привычка, свойственная королеве и другим представителям английской аристократии, — теплая ванна перед ужином. После этого Елизавета II спускается в столовую, где уже накрыт стол. На ужин Ее Величество любит блюда из рыбы или дичи из собственных поместий.

«Она обожает карикатуры со своим лицом»

В целом о жизни королевы известно не так много. Это неудивительно, ведь монарх никогда не дает интервью. Можно пересчитать по пальцам моменты, когда журналистам разрешали находиться рядом с главой государства, чтобы услышать, что она говорит.

Каждое утро, за исключением Рождества, королева начинает с просмотра и подписи бумаг — это сводки спецслужб и разведки, брифинги заседаний правительства и документы парламента. Ее личный секретарь к девяти утра готовит красный портфель с документами.

Завтракать королева любит одна. В это время она просматривает свежую прессу — статьи, на которые стоит обратить особое внимание, к этому времени уже отметил ее личный секретарь.

Особенно четко Виндзоры следят за своими фотографиями, которые публикуют в газетах. Королева и члены ее семьи должны выглядеть безупречно, поэтому им очень важно, чтобы снимки были удачными. Если это не так, пресс-служба Букингемского дворца донесет королевское недовольство руководству того или иного издания. При этом глава государства обожает скетчи и карикатуры со своим лицом.

После просмотра содержимого красного портфеля Елизавета II пишет письма. В спокойные дни монарх уделяет внимание своим собакам — любимым корги. Елизавета порой сама готовит им корм, смешивая мясо кролика и курицы со специальными добавками, сама водит их на прогулку. Но в большинстве случаев, конечно, эти обязанности выполняют дворецкие.

Елизавета II и ее близкие родственники любят рыбалку. Королева раньше довольно много времени проводила на природе со спиннингом в руках. К этому она привыкла еще в детстве, когда жила в Шотландии, в поместье своей матери, которая тоже была страстным рыболовом.

«Она ездит на суперкарах без прав и никогда не пристегивается»

Королева Елизавета — единственный человек в Великобритании, которому разрешено водить, не имея прав. Помимо этого она единственная, кто может ездить на машине по так называемой Длинной тропе — четырехкилометровой дороге, проложенной от Виндзорского замка к холму, на котором установлена конная статуя короля Георга III.

Водить машину Елизавета научилась еще во время Второй мировой войны, когда служила в Женском вспомогательном территориальном корпусе

За годы правления в автопарке главы государства побывали разные шикарные автомобили, среди них суперкары Rolls-Royce модели Phantom IV 1955 года и Daimler Super V-8 2001 года, сделанный на заказ. В последние годы монарх водит Range Rover или Jaguar, при этом она никогда не пристегивается. Она управляет этим автомобилем на дорогах королевских угодьях в Шотландии или когда возвращается в замок после воскресной службы в церкви Всех Святых в Виндзорском парке.

Конечно, о том, чтобы самой привезти себя на какое-то официальное мероприятие, и речи быть не может: Елизавета II должна приветствовать подданных и туристов, помахивая им рукой.

Помимо машин британский монарх обожает верховую езду. Королева прекрасная наездница, она любит лошадей и конные прогулки, во время которых, кстати, напрочь отказывается надевать жокейский шлем, вместо этого покрывая голову шелковым платком.

Особое внимание Виндзоров привлекают Королевские скачки, которые каждый год проходят в Аскоте. Женщины и мужчины из разных британских городов готовятся к этому мероприятию за несколько месяцев. Здесь собираются сливки местной аристократии и основные представители монаршей семьи.

Многие букмекеры организуют не связанный со скачками тотализатор — всем желающим предлагают угадать, какого цвета на этот раз будут костюм и шляпка королевы

Ее Величество любит элегантные шляпки и перчатки, ее сумочка обычно сочетается с обувью. Но самое заметное в стиле главы государства — яркие костюмы: насыщенно-розовый, салатовый, канареечно-желтый, васильковый.

Красочный гардероб королевы подбирается для того, чтобы каждый мог сказать, что видел ее на том или ином мероприятии. По словам королевского биографа Роберта Хардмана, Елизавета II даже сетовала, что никогда не сможет надеть костюм в бежевых тонах, поскольку тогда ее никто не узнает.

Королева любит делать ставки на скачках и часто выигрывает. За 2018 год, по подсчетам Британской ассоциации скачек, Елизавета II получила доход от побед своих скакунов, равный 583 тысячам долларов.

«Она могла бы стать третьей богатейшей женщиной в мире»

Журнал Forbes оценил состояние Елизаветы II в полмиллиарда долларов. Она владеет предметами искусства, ювелирными украшениями, землями и недвижимостью — Сандрингемским дворцом в Норфолке и замком Балморал в Абердиншире. Помимо этого, у монарха есть земли и конные фермы по всей стране, а также недвижимость в Лондоне.

У Елизаветы II большая коллекция ювелирных украшений. Сколько всего тиар у британского монарха — не сообщается, известно только, что все они стоят миллионы долларов. Среди них — винтажная тиара Cartier стоимостью в 900 тысяч долларов. Впрочем, это не самая дорогая вещь в коллекции. Наиболее ценной была уникальная Полтиморская диадема, созданная ювелирным домом Garrard для леди Полтимор, жены казначея при королеве Виктории. Она принадлежала сестре Елизаветы — принцессе Маргарет. После ее смерти украшение продали за 1,7 миллиона долларов.

Еще одна гордость королевы — семейная коллекция марок, которую Виндзоры собирают с начала XIX века. В ней есть экземпляр каждой марки, когда-либо выпускавшейся в Великобритании. Не хватает только «Британской Гвианы» — эту уникальную марку продали шесть лет назад на аукционе Sotheby’s за 9,48 миллиона долларов

Помимо личного имущества королевы Елизаветы существует Королевская коллекция, куда входят произведения искусства и драгоценности — более миллиона экземпляров стоимостью свыше 13 миллиардов долларов. Все это не считается состоянием самой королевы, потому что хранится для ее преемников и страны.

В собственности Короны (Crown Estate) — бесчисленное количество земель и объектов недвижимости по всей Великобритании. Например, Букингемский дворец — официальная резиденция британских монархов с 1837 года. Если бы Елизавета II владела собственностью Короны, с состоянием свыше 25 миллиардов долларов она могла бы стать третьей богатейшей женщиной в мире. Однако деньги на содержание королевской семьи направляет Crown Estate, и все, что они не тратят, непременно должно вернуться.

Для поддержания монаршего образа жизни королеве и ее семье требуется в год около 400 миллионов долларов. Эти деньги идут на обслуживание резиденций, зарплату королевским служащим, поездки членов королевской семьи, а также информационную поддержку — у главы государства есть аккаунты в социальных сетях, в том числе в Instagram. При этом расходы на безопасность и королевские церемонии берутся из других источников. Кстати, деньги, которые глава государства выигрывает на скачках, идут отдельной статьей дохода.

Елизавета много внимания уделяет церемониям, всерьез принимая свою роль конституционного монарха, стоящего выше партийных распрей. Каждый вторник британский премьер приезжает в Букингемский дворец на личную встречу с королевой.

Королева старается демонстрировать единство с народом. Так, после войны она вела подчеркнуто сдержанный образ жизни. Чтобы купить материал для свадебного платья, она даже копила карточки на ткань

Когда в 1990-е годы заговорили о том, что монархия слишком дорого обходится Великобритании, Елизавета стала добровольно платить подоходный налог, а также налоги на наследство и прибыль, отказалась от специальных авиарейсов для зарубежных визитов, сократила число личных вертолетов с двух до одного и продала королевскую яхту «Британия».

Кроме того, королевская семья активно занялась благотворительностью. Так, в настоящий момент глава государства является патронессой более шести сотен различных фондов и общественных организаций.

Несмотря на это в стране хватает скептиков, которые считают, что траты Елизаветы II и ее семьи — слишком тяжелое бремя для налогоплательщиков Великобритании. Впрочем, если подсчитать, во что обходится содержание монархии каждому британцу, получится около 1,62 доллара в год. При этом доходы от туристов, которые едут посмотреть, как живут Виндзоры, ежегодно приносят в казну свыше 700 миллионов долларов.

Ксения Архипова