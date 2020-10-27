 

На одной из улиц Манхэттена нарисовали икону Дональда Трампа

27.10.2020, 14:43, Разное

На одной из улиц нью-йоркского Манхэттена появилась необычная картина. Художник изобразил президента США Дональда Трампа в виде иконы.

Автор поставил картину у здания церкви Святого Томаса. На ней глава Белого дома изображен с нимбом вокруг головы в древних одеяниях. В одной из его рук – пустая книга, при этом глава государства указывает пальцем на ее страницы. Таким образом художник хотел намекнуть, что у Трампа нет каких-либо принципов, но он считает себя святым, сообщает РИА “ФАН”.



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