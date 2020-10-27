Трагедия позднесоветского периода в Нагорном Карабахе

27.10.2020, 14:35, Разное

В 1921 году Кавказское бюро РКП (б) буквально за два дня кардинально поменяло своё решение относительно судьбы Нагорного Карабаха — от согласия с присоединением области к Армении до образования автономной территориальной единицы в составе Азербайджана. Такая «турбулентность» лишь усугубила проблему армяно-азербайджанских отношений в регионе — несмотря на то, что сами большевики считали, что решение вопроса о принадлежности Нагорного Карабаха является их «самым крупным достижением».

Перестройка — новые надежды Карабаха

70 лет конфликт в Нагорно-Карабахской Автономной Области тихонько тлел, чтобы разгореться с новой силой уже в 80-е годы, в эпоху Перестройки. До этого времени столкновения проходили на двух уровнях: с одной стороны, между этносами существовали напряжённые отношения на спорных территориях, в особенности в Карабахе и Нахичевани, тем не менее, не переходившие в массовые акции. С другой стороны, партийные элиты Армении стремились добиться пересмотра решения 1921 года — вопрос о принадлежности Карабаха поднимался 4 раза, однако всякий раз Москва отклоняла запросы ереванских коммунистов.

Нагорно-Карабахская Автономная Область в составе Азербайджана. (ru.wikipedia.org)

В целом партийные работники Азербайджана удерживали контроль над автономной областью без особых сложностей, однако игнорирование проблемы никогда не приводило к её разрешению. Ситуация начала меняться в середине 80-х годов — приход ко власти Михаила Горбачёва и начало Перестройки с политикой гласности подняли до этого замалчиваемую проблему Нагорного Карабаха на новый уровень.

Точкой отсчёта нового этапа конфликта азербайджанцев и армян в регионе можно назвать начало 1987 года. Послабления в политической и общественной жизни страны позволили местному армянскому населению составить петицию на имя Михаила Горбачёва с просьбой передать область из подчинения Баку под прямое управление Еревана. Примечательно, что движение «Комитет Карабах», возникшее в том же году и инициировавшее создание петиции, состояло из карабахской партийной номенклатуры.

Члены «Комитета Карабах» в 1988 году. (www.ilur.am)

Но протяжении всего 1987 года напряжённость в отношениях азербайджанцев и армян возрастала. В то время, как в Карабахе шла подготовка к референдуму за присоединение к Армении — активно собирались подписи, армянские деятели культуры и искусства, в частности, писатель Зорин Балаян и председатель Экономического бюро Совета Министров СССР Абел Аганбегян лоббировали интересы местного населения в Москве — в населённых пунктах, где проживали армяне и азербайджанцы, вспыхивали конфликты. Наиболее серьёзным стал инцидент в населённом пункте Чардахлы, расположенном к северо-западу от Нагорного Карабаха. Суть конфликта заключалась в политике главы местного райкома М. Асадова, уволившего армянина с должности директора совхоза. Акция протеста была жестоко подавлена милицией.

Сумгаитский погром: столкновения армян и азербайджанцев

Инцидент в Чардахлы стал прологом к событиям, развернувшимся в регионе в следующем году. В феврале 1988 года областной совет Нагорного Карабаха обнародовал данные референдума — свои подписи под обращением за передачу области под управление Еревана поставили 80 тысяч человек. Для сравнения, всё население региона составляло 162 тысячи человек. После этого инициативная группа обратилась в Ереван, Баку и Москву с требованием о передаче Карабаха в состав Армении. Примерно в это же время по обе стороны баррикад начали собираться внушительные митинги и демонстрации, зачастую заканчивавшиеся печально для их участников.

Митинг в Ереване в поддержку Нагорного Карабаха. 1988 год. (politsturm.com)

Таким стал инцидент у города Аскеран. Большое количество азербайджанцев, проживавших в Нагорном Карабахе и двигавшихся в Степанакерт для «наведения порядка», 22 февраля натолкнулись на милицейский кордон и местное армянское население. В результате потасовки два азербайджанца были убиты, около 50 человек пострадали. Пролитая кровь стала катализатором армянских погромов, самым значительным из которых стал погром в Сумгаите.

При полном попустительстве силовых органов и армии, которой, судя по всему, предписывалось занять нейтральную позицию, в городе, расположенном в 25 километрах от Баку, два дня, с 27 по 29 февраля, акция, начинавшаяся как митинг в поддержку Азербайджана, переросла в беспорядки, в результате которых, по официальным данным, погибло 26 армян и 6 азербайджанцев. Примечательно, что активное участие в митингах и погромах принимали участие члены Коммунистической Партии Азербайджана, что даёт некоторым исследователям право выдвигать гипотезы о том, что беспорядки были заранее спланированы.

Погром в Сумгаите. (jam-news.net)

В условиях нараставшей на Кавказе напряжённости Москва, занятая своими проблемами, фактически игнорировала Карабахскую проблему, а инциденты в Аскеране и Сумгаите расценивала не иначе как «хулиганство». Тем не менее, масштабность выступлений местного населения заставила Кремль обратить внимание на свои южные владения — уже в марте 1988 года в Нагорном Карабахе были введены дополнительные армейские контингенты.

Москва вмешивается в конфликт

Тем временем конфликт перерастал в серьёзный внутриполитический кризис. В июне-июле 1988 года Верховные Советы Армении и Азербайджана приняли диаметрально противоположные решения относительно статуса Нагорного Карабаха: первые проголосовали за присоединение области, когда как вторые подтвердили его нынешний статус. Таким образом, союзные республики оказались фактически в состоянии конфликта. В то же время, в июле 1988 года областной совет Нагорного Карабаха объявил о воссоединении с Арменией и выходе из состава Азербайджана. Эти факты Москва игнорировать никак не могла.

Столкновения на этнической почве по всей территории Армении и Азербайджана продолжались. Нагорный Карабах находился в фактической блокаде, большое количество мирного населения обеих национальностей было вынуждено переселяться в другие, более спокойные, районы страны. Погромы становились более ожесточёнными, начались депортации населения. В ноябре 1988 года начались демонстрации в Баку, где, помимо карабахской проблемы, на повестке дня стояло недоверие центральной власти и прозвучали призывы к выходу Азербайджана из состава СССР. Выступления были подавлены силой советской армии, что только усугубило ситуацию — на предприятиях начались забастовки. Режим чрезвычайного положения был установлен также и в Ереване.

Митинги в Баку в ноябре 1988 года. (azerhistory.com)

После попыток усмирения националистов с обеих сторон баррикад Кремлю оставалось лишь разобраться с членами Карабахского областного совета. На фоне разрушительного землетрясения в Армении в декабре 1988 года никто не заметил ареста карабахских активистов — их увезли в Москву и поместили в следственный изолятор.

Развал СССР — тёмное будущее Карабаха

Однако политические изменения в СССР на решающем этапе перестройки не позволили Москве силовым путём решить назревшие проблемы. И в Армении, и в Азербайджане стремительно набирали популярность «Народные фронты», противостоявшие партийной номенклатуре республик. Вскоре чрезвычайное положение в столицах было отменено — центр не мог полностью контролировать ситуацию на Кавказе.

Тем не менее, в январе 1990 года в Азербайджане произошёл «взрыв» — Народный Фронт Азербайджана, недовольный политикой коммунистической партии, организовал массовые демонстрации, вскоре превратившиеся в беспорядки. На границе с Ираном активисты разоружали советские посты, а в крупных городах начались армянские погромы, особенно жестокие, по традиции, шли в Баку. Подсчёт жертв среди мирного населения не проведён до сих пор.

Советские танки в Баку. Январь 1990 года. (commons.wikimedia.org)

К середине месяца Верховный Совет СССР решается на объявление чрезвычайного положения в Нагорном Карабахе и приграничных территориях и вводит войска в республику. Начинаются столкновения местных активистов и армейских подразделений, в Баку проходят уличные бои. Тем не менее, эти перипетии никак не влияли на положение в Нагорном Карабахе, ещё в сентябре 1988 года перешедшим под прямое управление Москвы. На солдат советской армии и сотрудников милиции постоянно совершались нападения с целью захвата оружия и боеприпасов. Не прекращались стычки вооружённых групп, и Центр никак не мог с этим справиться.

Ситуация стремительно скатывалась к открытому вооружённому противостоянию в связи с ослаблением власти партийной номенклатуры в Москве. После провала попытки ГКЧП захватить власть в столице России, Армения и Азербайджан объявили о своей независимости. А 2 сентября 1991 года армяне Нагорного Карабаха провозгласили создание Нагорно-Карабахской Республики (Республики Арцах), которая стала действительно независимой лишь после ликвидации СССР в результате Беловежских соглашений. Депортации армянского и азербайджанского населения продолжились с новой силой — всё шло к настоящей войне, которая вспыхнет в 1992 году.