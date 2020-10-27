 

Перенесшие коронавирус дети из Подмосковья начали заболевать неизвестным синдромом

27.10.2020, 14:23, Разное

Заведующий отделением детской инфекционной реанимации Химкинской областной больницы Дмитрий Новиков рассказал о загадочном синдроме, который возникал у переболевших коронавирусом COVID-19 пациентов. Его обнаружили у 15 юных россиян, поступивших в медучреждение.

Малоизвестная болезнь вызывает повышение температуры, сильные боли в животе, отечность, высыпания по всему телу и затрудненное дыхание. В настоящее время её называют мультисистемным воспалительным синдромом, связанным с COVID-19. 14 детей врачам удалось вылечить с помощью очистки крови, в настоящее время они полностью восстановились, сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Ранее это заболевание выявляли и у жителей зарубежных стран. Весной его обнаружили в Великобритании, США и Италии.



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