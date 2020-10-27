Поклонники заподозрили в романе Юлию Такшину и актера Вячеслава Гугиева

27.10.2020, 14:17, Разное

Юлия Такшина опубликовала в своем микроблоге Instagram снимок с актером Вячеславом Гугиевым и написала продолжение известной фразы: «Любовь – это…». Поклонники заподозрили артистов в романе и в публичном проявлении чувств.

Под совместной фотографией с партнером по спектаклю «Невеста напрокат» Юлия Такшина написала «Смотреть в одну сторону…». Недавно коллеги прилетели с фестиваля «Киношок», который проходил на черноморском побережье. В комментариях к снимку Вячеслав Гугиев обменялся с актрисой смайликами в виде сердец, что еще больше подогрело слухи вокруг их романа. Фолловеры сразу принялись поздравлять влюбленных и желать им личного счастья. Многие поклонники отметили, что артисты отлично смотрятся как пара.

В СМИ ранее появилась информация о том, что Юлия Такшина хочет обвенчаться со своим нынешним избранником. Знаменитость признавалась в интервью, что штамп в паспорте для нее ничего не значит, но, важно скрепить семейные узы перед Богом. Актриса жила в гражданском браке с коллегой Григорием Антипенко, которому подарила двух сыновей. Однако в 2012 году пара рассталась после шести лет отношений. Прошлой зимой стало известно, что экс-возлюбленный Юлии Такшиной женился и вновь стал отцом, но имя своей нынешней супруги он скрывает от прессы.