 

Поклонники заподозрили в романе Юлию Такшину и актера Вячеслава Гугиева

27.10.2020, 14:17, Разное

Юлия Такшина опубликовала в своем микроблоге Instagram снимок с актером Вячеславом Гугиевым и написала продолжение известной фразы: «Любовь – это…». Поклонники заподозрили артистов в романе и в публичном проявлении чувств.
Под совместной фотографией с партнером по спектаклю «Невеста напрокат» Юлия Такшина написала «Смотреть в одну сторону…». Недавно коллеги прилетели с фестиваля «Киношок», который проходил на черноморском побережье. В комментариях к снимку Вячеслав Гугиев обменялся с актрисой смайликами в виде сердец, что еще больше подогрело слухи вокруг их романа. Фолловеры сразу принялись поздравлять влюбленных и желать им личного счастья. Многие поклонники отметили, что артисты отлично смотрятся как пара.

В СМИ ранее появилась информация о том, что Юлия Такшина хочет обвенчаться со своим нынешним избранником. Знаменитость признавалась в интервью, что штамп в паспорте для нее ничего не значит, но, важно скрепить семейные узы перед Богом. Актриса жила в гражданском браке с коллегой Григорием Антипенко, которому подарила двух сыновей. Однако в 2012 году пара рассталась после шести лет отношений. Прошлой зимой стало известно, что экс-возлюбленный Юлии Такшиной женился и вновь стал отцом, но имя своей нынешней супруги он скрывает от прессы.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.03 / Мнение: Чужая боль

10.10 / Диетологи назвали суперфуды для борьбы с осенней депрессией и простудой

22.09 / Бывший участник “Ласкового мая” оказался одним из лидеров религиозной секты

19.08 / Личное: Детоубийца и насильник — на свободе. Берегитесь.

01.09 / Мнение: Ждет ли Россию разгул гастролеров-киллеров?

08.10 / “Плохая девочка”: внучка Михаила Боярского представила дебютную песню

26.05 / Исследование: Высшее образование спасает от проблем с сосудами и сердцем

21.09 / Медики: Соя помогает при лечении костного рака

03.09 / Скандалы: Крым наш. А Курилы отдашь?

21.07 / Лолита Милявская тратит на солнцезащитные очки тысячи долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска