На рынке представлена лимитированная версия флагманского Meizu 17

27.10.2020, 14:17, Разное

На рынке смартфонов появился очередной смартфон от китайского производителя. Лимитированная версия флагманского Meizu 17 выпущена совместно с Crazyracing Kartrider.

Смартфоны компании Meizu сейчас не пользуются большим спросом. Возможно. В попытке привлечь больше покупателей, китайский производитель выпустил лимитированную серию аппаратов. Ранее в мае текущего года на международный рынок вышли Meizu 17 и 17 Pro, теперь же, спустя четыре месяца, появилась возможность приобрести аппарат с измененным дизайном и расширенными возможностями. Новинка стала продуктом совместной разработки Crazyracing Kartrider.

Ранее производитель популярной гоночной игры уже сотрудничал с Honor. При этом девайс суббренда Huawey комплектовался фигуркой одного из персонажей гейм-приложения. В Meizu решили поступить иначе и в качестве подарка предлагают потенциальным покупателям контент внутри игры. Meizu 17 Crazyracing Kartrider Limited Edition выполнена в уникальном цвете с названием «Фантастический единорог», одним из оттенков серебристой палитры.

Работает смартфон на 865 версии процессора Snapdragon от Qualcomm, дополняет который 8-гигабайтный чип оперативной памяти. Также «на борту» аппарата есть 128 гигабайт памяти встроенного флэш-накопителя. 6,6-дюймовый AMOLED-дисплей устройства получил разрешение Full HD+. Приобрести Meizu 17 Crazyracing Kartrider Limited Edition можно уже 11 ноября, когда состоится большая распродажа. Обновленный гаджет можно предварительно заказать с 1 ноября, его стоимость составит 551 доллар США.