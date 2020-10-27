 

Мнение: Ударные БПЛА “Орион” поступили на вооружение

27.10.2020, 14:15, Разное

Об отечественном ударном БПЛА "Орион", первые из которых наконец переданы на вооружение ВС РФ.
Разумеется, боевые испытания различных ударных дронов проходили и ранее, но теперь у РФ уже официально есть свой ударный БПЛА принятый на вооружение.

Россия пока что в гонке ударных дронов среди отстающих – то что у ряда стран уже несколько лет имелось на вооружении и активно применялось в различных локальных войнах. у нас пока что только в процессе постановки на вооружение, плюс их еще надо наштамповать существенное кол-во – у некоторых стран ударных дронов уже сотни.
Можно ожидать, что текущие темпы развития рынка ударных БПЛА и осознание необходимости развития этого вида вооружений, позволят к середине 20х ликвидировать это отставание, как в свое время мучительно преодолевалось отставание в развитии разведывательных БПЛА.
Надо полагать, что война в Карабахе изрядно подстегнет разработки в этом виде вооружений и государственные вложения в развитие различных военных БПЛА. Ударные БПЛА это не чудо-оружие и не панацея, но это в нынешних условиях обязательный компонент вооруженных сил.

Источник: Colonel Cassad



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