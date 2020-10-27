Сложные классы предложили делить при онлайн-обучении

27.10.2020, 14:08, Новости дня

При обучении онлайн сложные классы необходимо делить на две группы, чтобы получить высокое качество усвоения материала, вместе с тем дистанционное образование ни у кого не вызывает страха, а школьники оказались самыми подготовленными к дистанционке, сообщила председатель комиссии по образованию и науке Общественной палаты Москвы Мария Лазутова.

«Как сделать, чтобы качество подачи материалов соответствовало тому уровню, на который мы можем рассчитывать как подготовленности детей, так и подготовленности педагогов… Любой заданный вопрос ученику во время дистанционного обучения ослабляет внимание других детей. Следовательно, нам нужно определить, какие вопросы становятся предметом всего класса, а какие вопросы индивидуальные, для отдельных консультаций… Там где классы наиболее сложные, с точки зрения объективных процессов, давайте делить на две группы», – передает РИА «Новости» слова Лазутовой на онлайн-конференции Департамента образования и науки Москвы.

Вместе с тем, она добавила, что онлайн-образование не вызывает страха ни у кого, а школьники оказались самыми подготовленными к дистанционке. Более того, на дистанционке дети не выпали из образовательного процесса.

«Тема дистанта сегодня глобальная и важная. Это первоочередная тема для нас. Хочется отметить, что в первую очередь онлайн-образование не вызывает страха ни у кого. Наши дети оказались самые подготовленные и не выпали из образовательного процесса», – отметила она.

По ее словам, методика в рамках дистанционного обучения требует отдельной дидактики в режиме реального времени, и это задача ученых.

«Мы должны пересмотреть весь комплекс методической работы» – подчеркнула Лазутова.

Напомним, в понедельник в пресс-службе столичного департамента образования и науки сообщили, что дистанционные уроки с применением цифрового оборудования у московских старшеклассников проходят по 20 минут в связи со строгим соблюдением норм СанПиН, в остальное время они выполняют письменные задания или читают.